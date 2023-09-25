انت الان تتابع خبر قلوب الرجال في خطر.. دراسة كندية تكشف الاسباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلصت الدراسة الى ان "الاجهاد الوظيفي قد يضر بما هو أكثر من صحتك العقلية .. قلبك".

وهذه خلاصة دراسة لمركز أبحاث جامعة لافال بكيبيك وجدت أن "أعباء العمل الثقيلة، وبذل جهد مضاعف في أعمال مختلفة من دون مكافأة، قد يمثل مأزقا صحيا للرجال ويؤدي لمشكلات قلبية تهدد حياتهم".



الدراسة التي تناولت فئات عمرية مختلفة بوظائف متنوعة، وجدت أن "العمال الذكور الذين يعانون من عدم توازن الجهد المبذول مع الراتب والمكافأة كانوا أكثر عرضة بنحو 49 في المئة للإصابة بأمراض قلبية ووعائية مقارنة بالرجال الذين لا يعانون تلك الضغوطات".

ويمثل الإجهاد الوظيفي أحد عومل الخطر للصحة النفسية والجسمية، وكان صنف سابقا كمسبب للاكتئاب والقلق عند بعض الأشخاص.

ويقول عنه الباحثون الكنديون اليوم إن "آثاره تشبه الآثار السلبية الناجمة عن السمنة، إذ قد يؤدي لارتفاع ضغط الدم وقلة النوم والاكتئاب وحتى السكري".

ويحذر الباحثون من خطر "التوتر في بيئة العمل خاصة إذا كانت الوظيفة متطلبة وتستغرق وقتا زمنيا طويلا، ويشيرون إلى أن عدم التقدير وقلة الثناء وضعف الأجور في العمل تؤدي لاحقا للإصابة بنوبات قلبية خطيرة".

