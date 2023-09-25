انت الان تتابع خبر حريق يلتهم بناية تجارية في بابل.. والدفاع المدني تتدخل(صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية متخذ لتجارة وخزن المواد، والأدوات الإنشائية في مركز محافظة بابل".

وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت البناية المحترقة عما يجاورها ونجحت بالدخول وسطها وأحكمت سيطرتها الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".



وطلب المديرية "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".