انت الان تتابع خبر ضبط كميات كبيرة من المخدرات في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القوات في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الأوسط التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، بالتعاون مع رئاسة استئناف محكمة البصرة، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة المنافذ، من ضبط واحباط عملية تهريب (22 كغم) من مادة الكرستال المخدرة".



وأضافت: "المواد المخدرة كانت مخبأة داخل عجلة حمل نوع براد"، موضحة انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".