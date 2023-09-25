انت الان تتابع خبر مودريتش ينفجر غضبا بسبب حكم مباراة مدريد وأتلتيكو.. مذا حدث؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت المباراة انتهت بفوز أتلتيكو على ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ملعب متروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة، وشهدت العديد من اللقطات الجدلية على مستوى التحكيم.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن لوكا مودريتش حاول تقديم كل شيء في الشوط الأول من المباراة، لكنه لم يكن في أفضل حالة فنية.



وأشارت إلى أن مودريتش لعب دوره كقائد واقترب من الحكم ألبيرويلا روخاس للاحتجاج ومحاولة التحدث معه حول القرارات الجدلية.

وأوضحت أن رغم سلوك مودريتش المثالي واحتجاجه مع احترام جميع الحدود والقواعد المعتمدة في التواصل مع الحكم، لكن روخاس قرر منحه بطاقة صفراء.

وجاء قرار الحكم رغم أن اللاعب الكرواتي احتج بدون حركات أو إيماءات تدل على العدوانية.

وانفجر غضب مودريتش من الحكم أثناء السير في النفق المؤدي إلى غرفة الملابس بين الشوطين، وردد: "إنهم لا يأخذونا على محمل الجد.. يا له من أمر مخز".

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قرر استبدال مودريتش عقب انتهاء الشوط الأول من الديربي.

