انت الان تتابع خبر العراق وإسبانيا يبحثان أوضاع العراقيين بالخارج والهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهجرة ورد لـ الخليج 365، أن جابرو "استقبلت السفير الإسباني لدى العراق بيدرو مارتينيث والوفد المرافق له، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".وشهد اللقاء، وفق البيان، بحث "أوضاع العراقيين في الخارج وسبل معالجة مشاكلهم وشمول الراغبين منهم بالعودة طوعيا إلى البلاد، فضلا عن التطرق لملف الهجرة غير الشرعية، داعية إلى دعم العوائل العائدة من الهجرة الخارجية عبر المشاريع التي تساعدهم على المعيشة".

كما شهد اللقاء أيضا، بحث "أوضاع المكون المسيحي في المنطقة بشكل عام وضرورة المحافظة على حقوقهم في المساواة والأنصاف وتثبيت القوانين والتشريعات التي تحمي هذا المكون الأصيل".

بدوره، أكد السفيرة الإسباني لدى العراق، "استعداد بلاده للتعاون التام والنظر في هذه الطلبات وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة".

