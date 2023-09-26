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التعليم توجه بإعفاء هذه الفئة من أجور الدراسة المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " العبودي وجه الجامعات الحكومية بإعفاء الطلبة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة من الأجور الدراسية في الدراسات المسائية للعام 2024/2023".

وحددت الوزارة، بحسب البيان، "الكليات والمعاهد والأقسام في ثلاث وثلاثين جامعة حكومية يتاح فيها التقديم الى الدراسة المسائية اعتبارا من 2023/9/25".


ودعت الطلبة إلى "الاطلاع على ضوابط وشروط التقديم والتخصصات المتوفرة".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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