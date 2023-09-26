انت الان تتابع خبر التعليم توجه بإعفاء هذه الفئة من أجور الدراسة المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " العبودي وجه الجامعات الحكومية بإعفاء الطلبة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة من الأجور الدراسية في الدراسات المسائية للعام 2024/2023".
وحددت الوزارة، بحسب البيان، "الكليات والمعاهد والأقسام في ثلاث وثلاثين جامعة حكومية يتاح فيها التقديم الى الدراسة المسائية اعتبارا من 2023/9/25".
ودعت الطلبة إلى "الاطلاع على ضوابط وشروط التقديم والتخصصات المتوفرة".
وحددت الوزارة، بحسب البيان، "الكليات والمعاهد والأقسام في ثلاث وثلاثين جامعة حكومية يتاح فيها التقديم الى الدراسة المسائية اعتبارا من 2023/9/25".
ودعت الطلبة إلى "الاطلاع على ضوابط وشروط التقديم والتخصصات المتوفرة".