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شمول محافظ نينوى بإجراءات المساءلة والعدالة (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت وثيقة حكومية عن شمول محافظ نينوى نجم الجبوري بإجراءات المساءلة والعدالة.

وجاء في الوثيقة الصادرة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شمول عدد من الأشخاص بينهم محافظ نينوى بإجراءات الهيئة.

 

وحدد مجلس الوزراء 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي.

 

وأدناه الوثيقة..

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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