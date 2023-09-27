انت الان تتابع خبر الحزب الديمقراطي يدعو لعقد جلسة برلمانية "استثنائية" خاصة بحريق نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الكتلة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذوي وأسر وأهالي الحمدانية بهذه الفاجعة المؤلمة"، داعية الى "عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب، واتخاذ قرارات عاجلة لمساعدة المصابين في المستشفيات".وأكدت أهمية "تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب الكارثة ومحاسبة المقصرين وتعويض ذوي وأسر الضحايا".

وأعربت الكتلة عن "دعمها ومساندتها لأسر وذوي الضحايا والمصابين وابداء جميع انواع المساعدة لهم"

وثمنت كتلة الحزب الديمقراطي، جهود "مسرور البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، بتوجيه جميع الوزارات المعنية في الاقليم لمساعدة المصابين ونقلهم الى مستشفيات الأقليم لمعالجتهم واسعافهم".