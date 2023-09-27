انت الان تتابع خبر رشيد يتلقى رسالة تعزية من بوتين بضحايا "حريق الحمدانية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رشيد تلقى رسالة تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا حريق قضاء الحمدانية".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.



وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، وأعلن العراق الحداد العام في لمدّة ثلاثة أيام.