انت الان تتابع خبر السامرائي يحمل الجميع مسؤولية دعم عجلة العملية السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي، في كلمة خلال انعقاد المؤتمر الخامس لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، "يتحمل الجميع مسؤولية دعم عجلة العملية السياسية واستمرارها بعد كل الظروف التي تعرض لها البلد خلال ٢٠ عام التي مضت والتحديات التي واجهته".وأضاف، أن "حماية المسار الديمقراطي مهمة الجميع وبالتحديد الاحزاب ذات التاريخ النضالي والمؤسسة القضائية والمرجعيات الدينية كونها صمام الامان ".

وتابع: "لقد واجهت المحافظات المحررة مرحلة صعبة في السنوات الاخيرة وتطلب ذلك تضحيات كبيرة وما زالت تنتظر عناية اكبر لانجاز مشاريع الاعمار والاستقرار فيها بعد الدمار وكل ذلك يتطلب من تحالف ادارة الدولة انجازه من خلال وثيقة الاتفاق السياسي دعما للسيد رئيس الوزراء لاستكمال الجهود الحكومية بهذا الصدد".

وأشار إلى التطلع "لانجاز الاستحقاق الديمقراطي المتمثل باجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي تمثل خطوة مهمة وفرصة حقيقية لمرحلة جديدة من اجل تطوير المحافظات وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين".

