إحباط محاولة انقلاب عسكري في دولة افريقية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الحكومة في بيان لها، "نبلغ الرأي العام بإحباط محاولة، من قبل أجهزة المخابرات والأمن وأنه تم القبض على ضباط وغيرهم من الجهات المزعومة المتورطة في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتم البحث عن آخرين".



وأشارت إلى أن "الجهات الفاعلة في مشروع زعزعة الاستقرار الكارثي هذا، مدفوعة بمصالح تتعارض مع ديناميكية استعادة ترابنا الوطني وسيادة بلدنا، وكانت لديها النية المظلمة المتمثلة في مهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال بلادنا في حالة من الفوضى".

