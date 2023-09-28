انت الان تتابع خبر "ما زالت الأمور معقدة".. تقرير دولي يتحدث عن امكانية عودة نفط كردستان إلى تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل التقرير عن مسؤول عراقي -الذي لم يذكر اسمه-، قوله إن آفاق عودة خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي ما زالت "معقدة"، مشيرا الى ان مسألة التعويضات المالية بين البلدين "ليست وشيكة".

وقال المسؤول العراقي: "الأمر ليس مرتبطًا باللوجستيات، وإنما بالالتزامات المالية"، بحسب التقرير.



وأضاف: "تركيا لا يمكنها دفع التعويض للعراق بموجب حكم المحكمة.. الأمر معقد".

توقفت صادرات نفط كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي يوم 25 مارس/آذار 2023، بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في فرنسا، دعمًا لبغداد التي كانت قد حرّكت دعوى اتّهمت فيها أنقرة بالحصول على النفط الخام دون موافقتها.

وتسبَّب الحكم بقطع نحو 400 ألف برميل يوميًا من إمدادات النفط الخام من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى 70 ألف برميل يوميًا كانت الحكومة الفيدرالية في العراق تسوّقها.

ولم تحرز المحادثات بشأن عودة نفط كردستان العراق من خلال خطوط الأنابيب أيّ تقدّم حاسم يُذكر، إذ تتمسك بغداد بالحصول على 1.47 مليار دولار تعويضًا عن خرق تركيا صفقة خط الأنابيب الثنائية، في حين ما زالت الأمور المتعلقة بالمدفوعات غامضة، في ظل تحريك العراق قضية تحكيم ثانية.

كان وزير الطاقة التركي قال مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، إن خط الأنابيب جاهز إلى حد ما، إلا أن عودة تشغيله بيد أربيل وبغداد.

