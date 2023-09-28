انت الان تتابع خبر بينها توقيف 3 أشخاص.. اتخاذ الإجراءات القانونية بحادثة تسمم 262 شخصاً بكركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناء على أمر قائد شرطة محافظة كركوك، وبعد الإخبار عن وجود حالات تسمم بين عدد من المواطنين في قضاء الحويجة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب قائد الشرطة ومعاونه لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتحديد المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وأضافت: "تم على الفور إرسال الفوج التكتيكي، واستنفار القوة في قضاء الحويجة، وبجهود الملاكات الصحية، والقوات الأمنية غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية"، لافتة الى ان "عددهم بلغ 262 مواطنا".

وأشارت الى "توقيف ثلاثة أشخاص بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق لصلتهم بحادث التسمم".