انت الان تتابع خبر وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة التعليم في بغداد.. هذه مطالبهم (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مراسل الخليج 365، ان "طلبة الاحتياط الناجحين في الامتحان التنافسي، نظموا صباح اليوم تظاهرة امام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بأنصافهم بالقبول على الدراسات العليا".

وأضاف، أن "المطالبين بتوسعة المقاعد نظموا أكثر 13 تظاهرة سابقة، والى الان لم يجدوا استجابة من وزارة التعليم".



الصور ادناه: