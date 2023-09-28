انت الان تتابع خبر العراق بين أكثر الدول إنتاجا للنفط عام 2022.. هذا مركزه العالمي (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر منتجي النفط في العالم منذ عام 2018، بإنتاجها نحو 18 مليون برميل يومياً، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بإنتاجها 12.136 مليون برميل يومياً. وضمت القائمة 3 دول عربية أخرى هي العراق، والإمارات، والكويت.



وتاليا حجم الإنتاج بالألف برميل يوميا لأكبر منتجي النفط في العالم: وتاليا حجم الإنتاج بالألف برميل يوميا لأكبر منتجي النفط في العالم: