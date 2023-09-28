انت الان تتابع خبر مواقع التواصل "تعج" بصورة عروسي حادثة الحمدانية.. تعرف على صحتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الادعاء المرفق غير صحيح، إذ أن الصورة المتداولة لا تعود لعريسين حادثة الموصل بل تعود لفتاة تدعى (سيدرا) وشاب يدعى (زيد) كانا قد تزوجا بتأريخ 6 أيلول 2023، وهما على قيد الحياة".

كما ونفى الشابين الخبر المتداول مؤكدين على أنهم لم يحضروا حفل الزفاف من الأساس الذي وقعت به الحادثة في الموصل، وفقا للمجموعة.