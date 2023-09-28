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انت الان تتابع خبر مواقع التواصل "تعج" بصورة عروسي حادثة الحمدانية.. تعرف على صحتها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الادعاء المرفق غير صحيح، إذ أن الصورة المتداولة لا تعود لعريسين حادثة الموصل بل تعود لفتاة تدعى (سيدرا) وشاب يدعى (زيد) كانا قد تزوجا بتأريخ 6 أيلول 2023، وهما على قيد الحياة".
كما ونفى الشابين الخبر المتداول مؤكدين على أنهم لم يحضروا حفل الزفاف من الأساس الذي وقعت به الحادثة في الموصل، وفقا للمجموعة.
يذكر أن حريقاً هائلاً وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.
ظهر عروسا حريق الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية "ريفان" و"حنين" في مقطع فيديو نشرته السومرية لاقى انتشاراً واسعاً، يظهر انهيارهما لحظة دفن عدد من ضحايا الحريق بعد تحول حفل الزفاف إلى فاجعة، بعد اندلاع الحريق مساء الثلاثاء الماضي في إحدى قاعات الأعراس في الحمدانية.
الفيديو ادناه: