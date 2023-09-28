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قوات الأمن تحكم قبضتها على 43 متهما في هذه المحافظة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "تشكيلات شرطة واسط تواصل إجراء الممارسات الأمنية في عموم المحافظة، بهدف البحث عن الخارجين على القانون وملاحقة الأشخاص المطلوبين للقضاء، تضمنت نشر المفارز ونصب نقاط التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين، وذلك من أجل بسط الأمن في المحافظة".

وأضافت الوزارة، أن "العملية أسفرت عن اعتقال 43 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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