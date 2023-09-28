انت الان تتابع خبر اعتقال 6 متهمين بقضايا إرهاب في محافظة عراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز قسم شؤون السيطرات القت التابعة القيادة، القبض على 4 متهمين وفق المادة 4 إرهاب".

وأشارت الى "ايداعهم في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".