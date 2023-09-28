انت الان تتابع خبر محافظات عراقية تتخذ عدة قرارات خوفاً من تكرار فاجعة الحمدانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام محافظة كركوك، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "ادارة كركوك قررت تشكيل لجان بالأقضية والنواحي لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بعد حادثة الحمدانية التي اودت بعشرات الشهداء والجرحى".وأضاف، أن "اللجان تضم رئيس الوحدة الادارية، رئيساً وممثلين عن الجهات الامنية المختصة، والدفاع المدني والامن السياحي والبلديات وهيئة السياحة ومراكز الشرطة ومختصين".

وأشار البيان الى، أن "اللجان ستبدأ اعتباراً من اليوم الخميس، بإجراء عمليات الكشف لجميع المواقع التي تشهد إقبالا من المواطنين كالفنادق والمطاعم والمدارس والقاعات والصالات للتشديد على تطبيق إجراءات السلامة

وأكدت المحافظة "أهمية اتخاذ إجراءات دورية تنفذ بشكل مستمر وبحزم مع مضاعفة شروط السلامة والتشديد على عدم التساهل وتطبيق القوانين مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين".

ولفتت الى "اغلاق القاعات والصالات غير المجازة بما يؤمن سلامة المواطنين وارواحهم مع الالتزام بتنفيذ التوجيهات".

بدوره، شكل محافظ البصرة أسعد العيدانيّ، لجنة لمتابعة المباني والمؤسسات الحكومية والأهلية، وكشف مدى جاهزيتها من شروط السلامة والإجراءات الوقائية، مؤكداً تشديد العقوبات على المخالفين.

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من جهتها، نظمت مديرية الدفاع المدني في الكوت، أمس الأربعاء، حملة كشوفات لمتابعة كافة القاعات والمحال التجارية المخالفة لشروط السلامة.

وذكر بيان لإعلام المديرية ورد لـ الخليج 365، أن "حملة كبرى يطلقها مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط على كافة القاعات والمحال التجارية المخالفة على شروط السلامة".

وأضاف البيان ان "مركز دفاع مدني الكوت حسب توجيهات مدير دفاع مدني محافظة واسط العميد حيدر شاكر عريبي قام النقيب عطا سعدون إجراء حملة كشوفات على قاعات المناسبات ضمن الرقعة الجغرافية وتأكد من شروط السلامة".

يأتي ذلك في أعقاب فاجعة حريق عرس الحمدانية في محافظة نينوى، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 120 شخصًا و200 مصاب