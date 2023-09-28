انت الان تتابع خبر العراقيون يتداولون فيديو لحريق قاعة الأعراس بالحمدانية.. تعرف على حقيقته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على الرغم من حالة الحريق المفزعة التي حدثت بقاعة الزفاف في نينوى، إلا أن الادعاء المرفق مضلل، إذ إن مقطع الفيديو المتداول قديم سبق ان تم نشره على اليوتيوب عام 2010، ويعود لحريق حصل خلال حفل زفاف في فندق (ريجنسي بالاس) بمنطقة (أدما) في لبنان، وهو ما ينفي ادعاء أن الفيديو يُظهر الحريق الذي حصل خلال حفل زفاف في قاعة (الهيثم الملكية) بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى يوم الثلاثاء، 26 أيلول 2023".