انت الان تتابع خبر تشافي يشبه يامال بميسي ويعلق على شراسة راموس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدث تشافي خلال المؤتمر الصحفية عشية مواجهة ضيفه إشبيلية، عن اللاعب الشاب، لامين يامال، قائلا: "إنه لاعب صغير السن عمره 16 عاما، وهو معيار لا يمكن تجاهله، فكرة القدم لا تعتمد فقط على الاحتفاظ بالكرة والمراوغة، بل يجب أن نحميه بتخفيف الحمل البدني عليه، وفقا لمعايير مثل طبيعة المنافس وأجواء المباراة، لكنه لاعب مميز وموهوب".

وأضاف: "تعامل فرانك ريكارد مع ليو ميسي عند تصعيده للفريق الأول، مثال جيد، لذا يجب أن نتعامل مع لامين يامال بحرص بشأن معدل مشاركته في المباريات والحمل البدني، لكنه لاعب مفيد، وبإمكانه أن يساعدنا كثيرا"

وتابع: "التعامل مع اللاعب المهاري وحمايته أمر مهم، مثلما حدث مع ميسي وعثمان ديمبلي، ولا أخشى على يامين يامال من مواجهة خيسوس نافاس وسيرخيو راموس، فالشراسة البدنية لا تقلقني".

وواصل تشافي: "تدوير التشكيل الأساسي أمر مهم لاعتبارات عديدة، مثل حماية اللاعبين من الإصابات نتيجة ضغط المباريات، وكذلك لكي يشعر كل لاعب بدوره وأهميته داخل الفريق".

وقال تشافي بشأن مواجهة إشبيلية غدا الجمعة: "نسعى لاستعادة الانتصارات والأداء الجيد، والقفز لصدارة الليغا انتظارا لباقي نتائج مباريات السبت، لكن تنتظرنا مواجهة صعبة على ملعبنا، فهو فريق قوي وصلب، وبطل يوروبا ليغ، ويقوده مدير فني مميز".

وكشف مدرب برشلونة: "افتقدنا الهدوء والتركيز والتمركز الجيد في المباراة الأخيرة أمام مايوركا، فقدنا الكرة بسهولة، ولم نتسم بالشراسة في الضغط لاستعادتها، لكن هذا وارد، فالأمور لن تبقى مثالية دائما، ووضع الفريق حاليا ليس سيئا، كنا أقوياء دفاعيا في الموسم الماضي، ويجب أن نستعيد هذه الميزة لننافس على الألقاب".

وأشار تشافي: "أحترم الانتقادات، ولكن لا أتفق مع الكثير منها، أحلل الأمور بناء على أمور داخلية في الفريق، ولن أضيع وقتي في التركيز مع أمور خارجية".

وختم تشافي هيرنانديز (43 عاما) تصريحاته بإشادة كبيرة، قائلا: "كامل التقدير لفريق جيرونا، تصدره لجدول الدوري ليس مفاجأة بل نتاج عمل مميز من مدربه ميتشل، ومشروع رياضي بدأ منذ سنوات".

ويحتل فريق برشلونة، حامل اللقب، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "لا ليغا" برصيد 17 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة.

بينما يتصدر نادي جيرونا القائمة برصيد 19 نقطة، أما إشبيلية فيشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

