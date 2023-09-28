انت الان تتابع خبر السودان.. قذائف تدمر حافلات محملة بالركاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الشهود بحسب "فرانس برس" أن "القذائف دمرت 3 حافلات محملة بالركاب" في محطة تقع شمالي أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.

ولم يعرف بعد عدد الضحايا على وجه الدقة، لكن بعض الشهود تحدثوا عن دفن قرابة 20 شخصا.



ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة وإقليم دارفور غرب البلاد، قتل نحو 7500 شخص من بينهم 435 طفلا على الأقل بحسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجح أن تكون أقل بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.