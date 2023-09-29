انت الان تتابع خبر النزاهة توقع بموظفين في كهرباء سامراء.. تعرف على تهمتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، بتأليف فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين؛ للتدقيق والتحري والتقصي عن معلومات تلقاها المكتب تتضمن إقدام المخول بنقل المواد الكهربائيَّة من مخازن مديريَّة توزيع كهرباء المحافظة إلى مخزن قطاع توزيع كهرباء سامراء بإنزال بعض المواد الكهربائيَّة في الطريق المؤدي إلى الأخيرة، وتسليمها إلى أحد الاشخاص مقابل مبالغ ماليَّة.وأردفت الدائرة أن الفريق تمكن، بعد إتمام عمليات التدقيق والتحري، والتأكد من صحة المعلومات، واستحصال القرار القضائي، تمكن من ضبط المخول بنقل المواد وأمين مخزن قطاع كهرباء سامراء؛ بتهمة اقتراف جريمة الاختلاس، فضلاً عن ضبط (8) من مستندات الصرف المخزني.

وتابعت أن التفاصيل تشير إلى أن الموظف المخول بنقل المواد لم يقم بتسليم بعض المواد الكهربائيَّة التي تم تجهيزها من قبل مخازن مديريَّة توزيع كهرباء صلاح الدين الى مخزن قطاع كهرباء سامراء بموجب مستندات صرف مخزني، بعد تواطؤه مع أمين مخزن قطاع كهرباء سامراء الذي لم يقم بدوره بتنظيم مستندات إدخال مخزني لقسم من تلك المواد المثبتة تفاصيلها في المستند ذاته تؤيد إدخالها مخزنياً.

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة التي نفذت؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهمين والمستندات المضبوطة، على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق.

