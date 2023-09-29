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بشرى سارة تخص مبابي

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بغداد - ياسين صفوان - وكان مبابي قد أثار القلق بإصابته بالتواء في كاحل القدم خلال مواجهة الكلاسيكو ضد مارسيليا الأحد الماضي، حيث غادر الملعب بعد نصف ساعة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كليرمون غدا السبت في الدوري "كيليان تلقى العلاج اللازم على مدار الأسبوع، وحالته مثالية وجاهز بقوة للمشاركة في المباريات".


يذكر أن سان جيرمان يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة بعد 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة في أول 6 جولات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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