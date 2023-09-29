انت الان تتابع خبر بشرى سارة تخص مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مبابي قد أثار القلق بإصابته بالتواء في كاحل القدم خلال مواجهة الكلاسيكو ضد مارسيليا الأحد الماضي، حيث غادر الملعب بعد نصف ساعة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كليرمون غدا السبت في الدوري "كيليان تلقى العلاج اللازم على مدار الأسبوع، وحالته مثالية وجاهز بقوة للمشاركة في المباريات".



يذكر أن سان جيرمان يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة بعد 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة في أول 6 جولات.