انت الان تتابع خبر بوتين يوقع مرسوماً لبدء موسم التجنيد الخريفي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في المرسوم: "بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر 2023، تتم إجراءات التجنيد للخدمة العسكرية للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 27 عاما والذين ليسوا ضمن قوات الاحتياط وعليهم تنفيذ فترة التجنيد وفقا للقانون الاتحادي بشأن الخدمة العسكرية، بعدد يبلغ 130 ألف مجند".ويدخل المرسوم المنشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة الروسية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اليوم 29 سبتمبر.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فلاديمير تسيمليانسكي، إن التجنيد سيبدأ في جميع المناطق الروسية في الأول من أكتوبر. ومدة خدمة التجنيد كما في السابق هي 12 شهرا.

وسيتم إرسال جميع المجندين الجدد لأداء الخدمة العسكرية ضمن التشكيلات والوحدات العسكرية على أراضي روسيا، ولن يتم إرسالهم إلى الأقاليم الروسية الجديدة أو للمشاركة في مهام العملية العسكرية الخاصة.

وبحسبه، فإن ثلث المجندين سيذهبون إلى تشكيلات ووحدات تدريبية، حيث سيتقنون التكنولوجيا الحديثة ويحصلون على تخصص عسكري، وبعد ذلك سيعودون إلى القوات المسلحة.

وأضاف تسيمليانسكي أن الأفراد العسكريين الذين انتهت فترة تجنيدهم سيتم تسريحهم على الفور وإرسالهم إلى أماكن إقامتهم.

