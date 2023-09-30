انت الان تتابع خبر مباريات منتظرة.. الريال وجيرونا يتنافسان على صدارة الليغا وتوتنهام يواجه الليفر اليوم والان مع التفاصيل
أستون فيلا × برايتون ـ 2:30 ظهرا ـ beIN Sports HD 1
بورنموث × آرسنال ــ 5:00 مساء ـ beIN Sports
إيفرتون × لوتون تاون ـ 5:00 مساء
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 6
نيوكاسل × بيرنلي ـ 5:00 مساء
وست هام× شيفيلد ــ 5:00 مساء
وولفرهامبتون × مانشستر سيتي ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 1
توتنهام × ليفربول ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي × فياريال ـ 3 عصرا
رايوفاليكانو × ريال مايوركا ـ 5:15 مساء
جيرونا × ريال مدريد ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 3
ريال سوسيداد ×أتلتيك بيلباو ـ 10:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
ليتشي × نابولي ـ 4:00 مساء ـ AD SPORTS
ميلان × لاتسيو ـ 7:00 مساء ـ AD SPORTS
ساليرنيتانا × إنتر ميلان ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
كليرمون فوت × باريس سان جيرمان ـ 6:00 مساء
موناكو × مارسيليا ــ 10:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولفسبورج X فرانكفورت ــ 4:30 مساءً
ماينز X بايرليفركوزن ــ 4:30 مساءً
كولن X شتوتجارت ــ 4:30 مساءً
بوخوم X بوروسيا مونشنجلادباخ ــ 4:30 مساءً
هايدنهايم X يونيون برلين ــ 4:30 مساءً
لايبزيج X بايرن ميونخ ــ 7:30 مساءً