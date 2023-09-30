انت الان تتابع خبر الدول الاكثر استيرادا للبضائع التركية خلال شهر آب.. هذه مرتبة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة الإحصاء التركية، أن "صادرات تركيا لشهر آب بلغت 21 مليار و615 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022".

وأضافت، أن "واردات تركيا في آب سجلت 30 ملياراً و 271 مليون دولار، بانخفاض 6.9٪، عن نفس الفترة من عام 2022".



وتابعت الهيئة، أن "العراق جاء ثالثا في صادرات تركيا لدول العالم خلال شهر آب الماضي، بقيمة مليار و91 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بـ 1 مليار و 782 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 323 مليون دولار، ومن ثم المملكة المتحدة رابعا بـ 1 مليار و 63 مليون دولار وجاءت إيطاليا خامسا بـ 875 مليون دولار".

وأشارت إلى، أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 28.4٪ في اب 2023