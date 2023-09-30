انت الان تتابع خبر في سوريا... الجيش الأمريكي يعلن اعتقال عنصر في "داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيان القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن قواتها "نفّذت هجوما بواسطة الهليكوبتر في شمال سوريا يوم 28 سبتمبر، وألقت القبض على شيخ".

وكانت القيادة قد ذكرت الأسبوع الماضي في بيان أن قواتها ألقت القبض، خلال غارة في 25 سبتمبر، على "أبو هليل الفدعاني"، وهو أحد المسؤولين عن تيسير وتنفيذ عمليات التنظيم في سوريا، وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن له "علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".



وأكد البيانان أنه لم يسقط أي قتلى أو مصابين خلال تنفيذ العمليتين.