الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

نقل الوجبة الثانية من المصابين بحريق الحمدانية خارج العراق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نقل الوجبة الثانية من المصابين بحريق الحمدانية خارج العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء البست، عن نقل الوجبة الثانية من المصابين بحريق الحمدانية خارج العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إنه تم "نقل الوجبة الثانية من المصابين في حادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) للعلاج خارج العراق".

 

وبلغ عددهم بحسب البيان "(8) مصابين، من محافظات نينوى ودهوك وأربيل مع مرافقيهم، يصاحبهم فريق طبي تخصصي".

 

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع في (26 أيلول 2023)، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وفاة وإصابة المئات.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا