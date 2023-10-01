انت الان تتابع خبر انتحار "قصاب" بإطلاق نار في الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بانتحار رجل بإطلاق نار في مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً في الخمسين من العمر يعمل قصاباً انتحر بإطلاق نار على نفسه داخل منزله في حي الأخاء بالموصل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتسجل المحافظات العراقية بين فترة وأخرى حالات انتحار لمواطنين من مختلف الأعمار، يعزوها أطباء إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي خلال السنوات القليلة الماضية.