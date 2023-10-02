انت الان تتابع خبر بهذه التهمة.. انطلاق محاكمة ترامب وأثنين من أبنائه في نيويورك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وألمح الرئيس السابق البالغ 77 عاما ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترامب بصفته شاهدا. وأعلن ترامب أنه سيمثل الاثنين أمام المحكمة، وقال عبر منصته "تروث سوشال" الأحد "سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل".



ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية.

ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 آذار أمام محكمة اتحادية في واشنطن.