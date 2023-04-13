اليابان | تعرف على الوظائف بدوام جزئي التي يفضلها الأجانب في اليابان

مجتمع 13/04/2023

وجدت دراسة استقصائية أجريت على الطلاب الأجانب في اليابان أن اثنين من كل ثلاثة لديهم وظيفة واحدة على الأقل بدوام جزئي. كانت بعض أكثر أنواع الوظائف شيوعًا في الفنادق أو المطاعم أو المتاجر الصغيرة ”الكومبيني“.

وفقًا لاستبيان بخصوص العمل بدوام جزئي عقد في يناير/ كانون الثاني 2023 على 1000 طالب دولي في اليابان، كان هناك ما يعادل 69.9٪ إما لديهم وظيفة ”واحدة“ أو ”وظيفتان أو أكثر“.

فيما يتعلق بالخطط المستقبلية، قال 89.5٪ إنهم يريدون الحصول على نوع من العمل بدوام جزئي، مما يدل على أنه حتى أولئك الذين لم يكونوا يعملون في وقت المسح يعتزمون العثور على وظيفة. لم يرغب 2.1٪ فقط من المستجيبين في العمل، مما يدل على أنه كان هناك ارتفاع منذ آخر استطلاع في عام 2019 في عدد الطلاب الأجانب الراغبين في العمل بدوام جزئي.

كانت أنواع العمل في مجال خدمة العملاء هو الأكثر شيوعًا. بنسبة 19.0٪، كانت الوظيفة الأكثر رواجًا هي ”موظف في فندق“. 17.9٪ أرادوا أن يصبحوا ”نادل في مطعم“ و17.7٪ ”عامل في متجر كومبيني“.

تم إجراء الاستطلاع من قبل شركة ريكروت في الفترة من منتصف إلى أواخر يناير/كانون الثاني 2023. أظهر تحليل المستطلعين أن 27.1٪ من الصين و11.9٪ من الولايات المتحدة و9.3٪ من فيتنام و8.8٪ من كوريا الجنوبية و 8.7٪ من تايوان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)