اليابان | تعرف على الأشياء التي يحرص اليابانيون على ذكرها في وصيتهم الأخيرة!

مجتمع 15/04/2023

في اليابان، كان هناك تركيز متزايد على ما يُعرف باسم ”الملاحظات الختامية“ أو ما يمكن اعتبارها وصية غير رسمية، المكتوبة لتمرير المعلومات والتعبير عن الرغبات بعد وفاة المرء. بينما يعرف الكثير من الناس ما هم عليه، فإن نسبة أقل بكثير أعدتهم.

يشير المصطلح الياباني ”شوكاتسو“ إلى الاستعدادات لنهاية الحياة التي يقوم بها الناس لتقليل مقدار المشاكل التي قد يسببها موتهم لأفراد الأسرة. أحد الأنشطة ذات الصلة التي يتم تسليط الضوء عليها في اليابان هو كتابة ”ملاحظات ختامية“ أو ما يعد وصية غير رسمية لتمرير المعلومات والأفكار الشخصية، بالإضافة إلى التعبير عن الرغبات بعد وفاة المرء.

كشفت دراسة استقصائية مشتركة أجرتها Japan Trend Research و Saihōkaku Family Funeral Hall Wagokoro ، والتي استهدفت 1000 شخص في جميع أنحاء اليابان، أن أكثر من نصف أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا وأكثر كانوا على دراية بالملاحظات الختامية. من بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، 66.5٪ يعرفون عنهم.

ومع ذلك، عندما سُئل المستجيبون عما إذا كانوا قد أعدوا بالفعل ملاحظات ختامية، كانت النسبة أقل بكثير، حيث بلغت 8.0٪ للأشخاص في الخمسينيات من العمر، و10.7٪ لمن هم في الستينيات من العمر، و22.5٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عامًا، و23.3٪ لمن كان عمره 75 عامًا أو أكثر. تضمنت الأسباب التي قدمها الناس لإعدادهم ”عندما ماتت والدتي، كانت قد أجرت بالفعل استعدادات لنهاية العمر وكان ذلك مفيدًا حقًا“ و ”للتأكد من أن أفراد عائلتي المتبقين ليسوا قلقين بشأن أمور مختلفة بعد موتي“.

عند 83.7٪، كان المحتوى الأكثر شيوعًا في الملاحظات الختامية يتعلق بـ ”الممتلكات والأصول“، يليه 68.2٪ يغطي ”ترتيبات جنازتي وقبرتي“، و51.9٪ يقدم معلومات حول ”تقسيم الميراث“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)