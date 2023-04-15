اليابان | تقلص عدد الجامعات النسائية في اليابان

التعليم الياباني 16/04/2023

استمر عدد الجامعات النسائية في اليابان في الانخفاض. في أبريل/ نيسان 2023، ستصبح جامعتان أخريان مختلطة، مما يقلل العدد الإجمالي للجامعات النسائية إلى 73 جامعة.

يُظهر تقرير للعام المالي 2022 عن جامعات النساء في اليابان نشره معهد أبحاث التعليم بجامعة موكوغاوا النسائية (نيشينوميا، محافظة هيوغو) أن عدد جامعات النساء ذات الأربع سنوات انخفض من 98 في عام 1998 إلى 75 في عام 2021 نتيجة للزيادة. الاتجاه منذ عام 2000 نحو التعليم المختلط وتوحيد الجامعات. من بين 75 جامعة، جامعتان وطنيتان واثنتان حكوميتان و71 جامعة خاصة.

زاد العدد الإجمالي للجامعات في اليابان من 600 إلى 800 على مدار العشرين عامًا الماضية، بينما انخفض عدد الجامعات النسائية بمعدل جامعة واحدة سنويًا. في أبريل/ نيسان من هذا العام، ستبدأ جامعة كوبي شينوا النسائية وجامعة كاغوشيما جونشين النسائية، مع 1500 و600 طالب على التوالي، بداية جديدة كمؤسسات مختلطة، الأولى تحت الاسم الإنكليزي الجديد لجامعة كوبي شينوا.

من بين الجامعات النسائية التي لديها أقسام للدراسات العليا، يقبل أكثر من النصف، أو 36، الرجال بالفعل في برامج الدراسات العليا.

السبب الرئيسي لانخفاض عدد الجامعات النسائية هو تقلص مجموعة المتقدمين بسبب انخفاض عدد المواليد في اليابان. بالإضافة إلى ذلك، تهتم الطالبات بشكل متزايد بمؤسسات التعليم المختلط ويتقدمن إلى جامعات كبيرة نسبيًا.

في الماضي، كانت الجامعات النسائية، وخاصة الجامعات الخاصة، تتكون أساسًا من كلية واحدة أو كليتين، مثل الآداب والاقتصاد المنزلي. نتيجة لذلك، منذ التسعينيات، انخفض عدد المتقدمات لأنهم لم يتمكنوا من تلبية احتياجات النساء الراغبات في الدراسة في الاقتصاد العملي والكليات ذات الصلة بالأعمال التجارية أو كليات العلوم والهندسة.

يوضح الرسم البياني أدناه التغييرات التي حدثت خلال العشرين عامًا الماضية في عدد الكليات في جامعات النساء الخاصة. انخفضت النسبة المئوية للجامعات التي تضم كلية واحدة فقط بشكل ملحوظ مع قيام المزيد والمزيد من المؤسسات بإنشاء كليات جديدة في محاولة للبقاء والمنافسة. مع تزايد عدد النساء اللواتي يسعين للحصول على وظائف، كان هناك اتجاه ملحوظ نحو إنشاء كليات مرتبطة مباشرة باكتساب المؤهلات المتعلقة بالوظيفة، مثل كليات دراسات الأعمال والمعلومات ، والهندسة المعمارية والتصميم ، أو التمريض والرعاية الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)