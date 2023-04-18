اليابان | تزايد خيارات الزي المدرسي المحايدة جنسيًا في اليابان

التعليم الياباني 18/04/2023

أضافت أكثر من 800 مدرسة في اليابان سراويل الفتيات كخيار للزي المدرسي الموحد في عام 2023، حيث يحصل الطلاب على مزيد من الحرية بشأن ما يرتدونه.

أعلنت Kankō Gakuseifuku، وهي شركة كبرى لتصنيع الزي المدرسي، أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2023، اعتمدت 3041 مدرسة سراويل الفتيات كجزء من الزي المدرسي.

بدأت الشركة المصنعة في إنتاج وبيع سراويل الفتيات من حوالي عام 1996. في البداية، تم استخدامها فقط في مناسبات نادرة للمحافظة على حرارة الجسم في الأماكن الباردة مثل هوكايدو وناغانو أو كملابس مناسبة للانتقال إلى المدرسة بالدراجة. على مدى العقدين التاليين، اعتمدت بضع عشرات من المدارس حديثًا سراويل الفتيات كل عام كجزء من الزي الرسمي. ومع ذلك، بدءًا من العام الدراسي 2019، ارتفع العدد إلى أكثر من 100 للمرة الأولى ويتزايد منذ ذلك الحين. في عام 2022، بلغ العدد 799 مدرسة، وفي عام 2023، كان هناك 832 مدرسة تضيف السراويل إلى خيارات الزي الرسمي للفتيات (641 مدرسة إعدادية، 173 مدرسة ثانوية، و18 مؤسسة أكاديمية أخرى).

كان من المعتاد في المدارس أن يرتدي الأولاد سترات ذات ياقات واقفة بينما ترتدي الفتيات بدلات البحارة، وكلاهما متأثر بالزي العسكري الأوروبي القديم. على الرغم من ذلك، نظرًا للتحول نحو الملابس التي تتميز بالحياد الجنسي ووضع الأقليات الجنسية في الاعتبار، فإن المزيد والمزيد من المدارس تتبنى السترات ذات الحياد الجنسي. كانت هناك أيضًا زيادة سريعة في السنوات الأخيرة في عدد المدارس التي تسمح للطلاب بالحصول على مزيد من حرية الاختيار في الزي الرسمي، مثل ارتداء التنانير، بنطلون، شرائط، أو ربطات العنق، من أجل القضاء على القوالب النمطية للتمييز الجنسي.

يرتدي الطلاب نفس الزي كل يوم، لذلك يجب أن يكون مصنوعًا من قماش قوي ومتين، مع استخدام تقنيات الخياطة المتقدمة لتجنب الاهتراء. قبل العام الدراسي الجديد، هناك بضعة أشهر فقط لأخذ القياسات وضبط الأحجام، وهناك حاجة إلى العمال المهرة للوفاء بأوقات التسليم الضيقة، جنبًا إلى جنب مع مرافق التصنيع واسعة النطاق والمقاولين من الباطنل. ذلك يجب أن تعتمد المدارس على الإنتاج المحلي رغم ارتفاع التكاليف. بسبب هذه الظروف، تمتلك محافظة أوكاياما، وهي منطقة إنتاج قديمة للزي المدرسي، أكبر حصة في السوق اليابانية.

قيمة الشحن وحصة السوق للزي المدرسي المُنتَج في محافظة أوكاياما

الفتيات

الفتيان

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من تعداد عام 2015 للمصنوعات من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)