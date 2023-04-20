اليابان | تعرف على التصنيف العالمي لأفضل الجامعات اليابانية

التعليم الياباني 20/04/2023

تم اختيار جامعة توهوكو كأفضل جامعة في اليابان في تصنيف جمعته مجلة تايمز للتعليم العالي البريطانية للجامعات العالمية، قبل جامعتي طوكيو وأوساكا.

للسنة الرابعة على التوالي، احتلت جامعة توهوكو المرتبة الأولى بشكل عام في تصنيفات الجامعات العالمية باليابان 2023، التي جمعتها مجلة تايمز للتعليم العالي البريطانية، تليها جامعة طوكيو، التي احتلت أيضًا المرتبة الثانية في عام 2022. في المرتبة الثالثة جاءت جامعة أوساكا، يليها مباشرة معهد طوكيو للتكنولوجيا. تستمر جامعات اليابان الإمبراطورية السابقة في التواجد القوي في العالم الأكاديمي، مع سبعة منها من بين المؤسسات الثماني التي تحظى بتقدير كبير. من بين الجامعات الخاصة، تقدمت الجامعة المسيحية الدولية مرتبتين لتدخل المراكز العشرة الأولى لأول مرة. تم تصنيف ثلاث جامعات خاصة فقط ضمن أفضل 20 جامعة.

تعاونت شركة Benesse في تصنيف الجامعات اليابانية، الذي يقارن الجامعات وفقًا لـ 16 مؤشر أداء في المجالات أو ”الركائز“ الأربعة الرئيسية التالية: الموارد، المشاركة، النتائج، والبيئة.

أفضل 20 جامعة يابانية

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

يُظهر تفصيل كل مجال من المجالات الرئيسية في الترتيب أن الجامعات الوطنية، وخاصة الجامعات الإمبراطورية السابقة، احتلت مرتبة عالية في مجالات ”الموارد“ و ”النتائج“. ومع ذلك، فقد سجلوا درجات أقل في مجال ”البيئة“، الذي يأخذ في الاعتبار نسبة الأساتذة والطلاب الدوليين، حيث احتلت جامعة توهوكو المرتبة الحادية عشرة على مستوى الجامعات الوطنية.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث الموارد

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث المشاركة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث النتائج

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث البيئة

التصنيف (تصنيف 2022) الجامعة 1 (1) جامعة ريتسوميكان آسيا والمحيط الهادئ 2 (2) الجامعة المسيجية الدولية 3 (3) جامعة أوساكا جوغاكوئين 4 (7) جامعة كانساي غايداي 5 (4) كلية ميازاكي الدولية 6 (5) جامعة سوكا 7 (20) جامعة كيوتو للدراسات الأجنبية 8 (8) جامعة صوفيا 9 (=12) جامعة ريتاكو 10 (14) جامعة فوكوؤكا النسائية

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لجامعة توهوكو، بيكستا)