اليابان | محافظة ياماغوتشي

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 07/05/2023

تشتهر محافظة ياماغوتشي الواقعة في الطرف الغربي من جزيرة هونشو، بمعالمها الطبيعية ومأكولاتها من أسماك فوغو المنتفخة وبمواقع تاريخية مثل جسر كينتاي ذي القناطر الخمس.

تقع محافظة ياماغوتشي في أقصى الطرف الغربي من جزيرة هونشو في منطقة تشوغوكو. يحدها من الشرق محافظتا شيماني وهيروشيما ولها ساحل طويل وعر يمتد من بحر اليابان في الشمال إلى بحر سيتو الداخلي في الجنوب. تهيمن الجبال الحرجية على المناطق الداخلية.

نبذة عن محافظة ياماغوتشي

تأسست عام 1871 (مكونة من مقاطعتي سوؤ وناغاتا سابقا)

العاصمة: ياماغوتشي

عدد السكان: 1.342 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 6113 كيلومتر مربع

إن جمال الطبيعة الغني بالمحافظة والمواقع التاريخية يجعلها وجهة سياحية شهيرة. توجد المناظر الطبيعية الكارستية والكهوف الجيرية لهضبة أكييوشيداي في الغرب، والمنحدرات شديدة الانحدار على طول الساحل الشمالي الصخري، والعديد من الجزر البحرية في مياه البحر الداخلية الهادئة. تحتوي مدينة إيواكوني قلعة إقطاعية وجسر كينتاي الرائع ذا القناطر الخمس والذي يعود تاريخه إلى أوائل فترة إيدو (1603-1868).



المناظر الطبيعية الكارستية في أكييوشيداي (حقوق الصورة لبيكستا).

تتركز الصناعة على طول ساحل بحر سيتو الداخلي وتشمل شركات تصنيع رائدة في مجالات مثل الحديد والصلب والمواد الكيميائية والآلات. ولطالما كانت مدينة هاغي الجذابة في الشمال مركزا لصناعة الأواني الفخارية. ينتج القطاع الزراعي النشط في ياماغوتشي مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، جنبا إلى جنب مع مواد غذائية أساسية مثل الأرز ولحوم الأبقار من العلامة التجارية واغيو. والخط الساحلي الطويل في المحافظة يعود بالفائدة على مصايد الأسماك فيها التي تجلب أشهى الأطباق مثل أسماك فوغو المنتفخة والأنقليس.



فرن ينقل الحرارة من النار المشتعلة في الحجرة السفلية لتسخين الفخار أعلاه، في هاغي (حقوق الصورة لبيكستا).



تشورورو، شخصية العلاقات العامة الرسمية لمحافظة ياماغوتشي. يمثل رأسها المدبب جبال المحافظة، بينما ترمز الألوان الأخضر والبرتقالي والأحمر إلى طبيعة ياماغوتشي ومأكولاتها وتاريخها، على التوالي (حقوق الصورة لجيجي برس).

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

إيتو هيروبومي (1841-1909): أول رئيس وزراء لليابان ومؤلف دستور مييجي.

أونو تشييو (1897-1996): روائية مؤثرة وكاتبة قصة قصيرة معروفة بسيرتها الذاتية الخيالية. من بين أعمالها المتاحة باللغة الإنجليزية ’’أوهان‘‘ التي فازت بجائزة نوما الأدبية المرموقة، و ’’اعترافات الحب‘‘.

آبي شينزو (1954-2022): سياسي مثّل ياماغوتشي ورئيس وزراء اليابان الأطول في المنصب (2006-2007، 2012-2020)، وقد اغتيل في عام 2022.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: جسر كينتاي الخشبي في إيواكوني، الحقوق لبيكستا)