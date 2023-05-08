اليابان | محافظة ميياغي

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 08/05/2023

لطالما اشتهرت محافظة ميياغي بسواحلها الرائعة، وهي أكثر المحافظات اكتظاظًا بالسكان في منطقة توهوكو شمال هونشو. تعالى عزيزي القارئ إلى رحلة شيقة في أجمل بقاع ميياغي التي يصعب حصرها.

تقع محافظة ميياغي في منطقة توهوكو الشمالية وتطل على ساحل المحيط الهادئ لجزيرة هونشو. وقد حباها الله بجمال بري لا يوصف، حيث يقع ما يقرب من ربع أراضيها داخل المنتزهات الطبيعية، كما تشتهر بساحلها وبمئات الجزر الصخرية الموجودة في ماتسوشيما التي تُعد من أكثر المناظر الطبيعية الخلابة في اليابان.

نبذة عن محافظة ميياغي

تأسست عام 1872 (كانت في السابق جزءًا من إقليم موتسو)

العاصمة: سنداي

عدد السكان: 2.302.000 نسمة (أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 7282 كيلومتر مربع

عاصمة ميياغي هي سنداي، وهي أكبر مدينة في منطقة توهوكو وموطن لأكثر من مليون شخص. نظراً لأن المحافظة تقع على الجانب الشرقي من جزيرة هونشو فإن الجبال الشاهقة على طول حدودها الغربية مع محافظة ياماغاتا تحميها من أسوأ عواصف الشتاء التي تهب من سيبيريا، كما أنها تتمتع بشتاء دافئ نسبيًا مقارنة بالمناطق المجاورة في شمال اليابان.

تشترك ميياغي في حدودها الشمالية مع كل من إيواته وأكيتا، وتحدّها ياماغاتا من الغرب، وفوكوشيما من الجنوب. الجزء الغربي من المحافظة جبلي، وتمتد على طوله سلسلة جبال ”أو“ الطويلة من أوموري في الشمال إلى توتشيغي في الجنوب، أما الجزء الأكبر من وسط المحافظة فتضاريسه مستوية نسبيًا مما يجعله مثاليًا للزراعة. تحتل ميياغي المرتبة الأولى في إنتاج السيري (البقدونس الياباني) والفلفل، والمرتبة الثانية في فول الصويا وسبانخ مالابار.

يتميز ساحل ميياغي الشمالي، بما في ذلك شبه جزيرة أوشيكا، بتضاريس وعرة تتخللها العديد من الوديان البحرية. وقد كانت هذه المنطقة الأقرب إلى مركز زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس/ آذار 2011، فتعرضت العديد من المجتمعات الساحلية مثل كيسينوما وإيشينوماكي لأضرار جسيمة خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا. يُذكر أيضاً أن البحار الغنية في محافظة ميياغي تضعها على قمة المحافظات اليابانية من حيث إنتاج الأعشاب البحرية نوري وواكامي والمحار والاسقالوب وسلمون كوهو المستزرع.

يشتهر ساحل ميياغي بجماله الأخّاذ وتعد مئات الجزر الموجودة في ماتسوشيما من بين أكثر ثلاث مناطق طبيعية خلابة في اليابان. وقد نالت هذه المنطقة شهرتها منذ القدم كما يتضح من زيارة الشاعر الشهير ماتسوو باشو لها في عام 1689، عندما وصفها بأنها تحتضن أجمل المناظر الطبيعية في اليابان.



المنظر الساحلي الساحر لماتسوشيما.© بيكستا.

تتجمع الإلكترونيات والصناعات التحويلية الأخرى حول سنداي، العاصمة والمدينة الأكبر في المحافظة، لتشكل دعامة أخرى لاقتصاد المحافظات.

من الشخصيات البارزة في تاريخ ميياغي خبير التكتيك العسكري الشهير داتي ماساموني (1567–1636)، الذي بنى قلعة أوبا في سنداي وكان أول إقطاعي (دايميو) في منطقة سنداي. خلال فترة إيدو (1603-1868) كانت سنداي المركز الإداري لإقليم موتسو ثم توسعت شمالًا لتشمل إيواته وأوموري.



تمثال داتي ماساموني في سنداي يظهر خوذة الهلال التي تعتبر علامته المميزة.© بيكستا.



موسوبيمارو، شعار الحملة الترويجية للسياحة في سنداي، ميياغي. وجهه يذكرنا بكرات أرز ميياغي اللذيذة، ويرتدي خوذة تسمى كاتشو تشبه تلك التي يرتديها دات ماساموني. (إهداء من مجلس الترويج للحملة السياحية في سنداي، ميياغي، # 04115)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

يوشينو ساكوزو (1878-1933): متخصص في العلوم السياسية. في العشرينيات من القرن الماضي، أمضى عدة سنوات في إجراء أبحاث في أوروبا والولايات المتحدة، وبعد عودته إلى اليابان بدأ في استكشاف طرق لإرساء مبادئ الديمقراطية في بلاده، أضاف كثيراً إلى نظرية مينبون شوغي التي تضع الناس في قلب مفهوم الديمقراطية دون التخلص من المؤسسة الإمبراطورية. يُعرف بالأب الروحي لديمقراطية تايشو التي ازدهرت خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين.

فوكوهارا آي (1988-): لاعبة تنس طاولة. نافست في أولمبياد أثينا 2004، لتصبح أصغر لاعبة تنس طاولة تشارك في دورة الألعاب الأولمبية، كما نافست أيضًا في أولمبياد بكين (2008)، حيث كانت تحمل علم المنتخب الوطني، وفي أولمبياد لندن (2012)، وأولمبياد ريو دي جانيرو (2016).

هانيو يوزورو (1994-): لاعب تزلج على الجليد. فاز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في منافسات فردي الرجال، في سوتشي عام 2014 وبيونغتشانغ في عام 2018. اتجه إلى الاحتراف في عام 2022 ولا يزال أحد أشهر الرياضيين على الساحة الرياضية بشكل عام في اليابان.

(نشر النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: Hitome senbon-zakura، وهو مكان ”لمشاهدة ألف شجرة في وقت واحد“ على طول نهر شيروئيشي في ميياغي. صورة العنوان من بيكستا)