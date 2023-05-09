اليابان | محافظة توكوشيما

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 09/05/2023

تعتبر محافظة توكوشيما الواقعة في الطرف الشرقي من منطقة شيكوكو مركزا لحرفة صباغ النيلة التقليدية، وهي موطن لمعابد تاريخية ووديان شديدة الانحدار ومهرجان أوا أودوري المفعم بالحياة.

تقع محافظة توكوشيما في الطرف الشرقي من جزيرة شيكوكو وتشترك في الحدود مع المحافظات الثلاثة الأخرى كاغاوا وإيهيمي وكوتشي التي تضمها الجزيرة. لها ساحل واسع يمتد من بحر سيتو الداخلي في الشمال وعلى طول قناة كيي والمحيط الهادئ إلى الشرق. تهيمن الجبال الداخلية على القمم المنخفضة لجبال سانوكي في الشمال وسلسلة جبال شيكوكو الأطول في الجنوب، والتي تضم جبل تسوروغي الذي يبلغ ارتفاعه 1955 مترا وهو أعلى قمة في شيكوكو. يمر نهر يوشينو الذي يعد الشريان الرئيسي للمحافظة عبر وديان شديدة الانحدار ثم يتعرج عبر الأرض المنبسطة الصالحة للزراعة في الجزء الأوسط من المحافظة بينما يشق طريقه إلى الساحل.

نبذة عن محافظة توكوشيما

تأسست عام 1871 (كانت تضم سابقا مقاطعة أوا)

العاصمة: توكوشيما

عدد السكان: 720 ألف نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 4147 كيلومتر مربع

إن الخط الساحلي الطويل للمحافظة وجبالها ذات الغابات الكثيفة وغناها بالثقافة والتاريخ، تجعلها وجهة شهيرة للمسافرين. يشتهر مضيق ناروتو بالدوامات الضخمة بينما يجذب ساحل المحيط الهادئ إلى الجنوب راكبي الأمواج وغيرهم من رواد الشواطئ. تتيح وديان أوبوكي وكوبوكي في وادي إيا بالقرب من منابع نهر يوشينو فرصة القيام بأنشطة في الهواء الطلق مثل التنزه سيرا على الأقدام والتجديف النهري. يبدأ طريق ”الهينرو“ القديم والذي يربط بين 88 معبدا في جزيرة شيكوكو في توكوشيما. ويقام مهرجان أوا أودوري في منتصف شهر أغسطس/آب وهو أحد أشهر المهرجانات في اليابان.



يمتد جسر كازورا المعلق التقليدي المغطى بالنباتات المعرشة على طول وادي إيا.© بيكستا.

تمتلك توكوشيما اقتصادا قويا مدعوما بالصناعات مثل صناعة مصابيح LED والأدوية وتصنيع الآلات. ويعتبر الورق والخشب من القطاعات الأساسية التي تعتمد على الغابات الوفيرة فيها. ينتج المزارعون المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والخضروات بالإضافة إلى تخصصهم في الزراعة مثل زراعة الحمضيات ”سوداتشي“ وبطاطا حلوة من نوع ناروتو كينتوكي. تُزرع أعشاب ناروتو واكامي في المياه الساحلية الغنية بالمغذيات. ومنذ فترة إيدو (1603-1868) كانت توكوشيما مركزا تقليديا لإنتاج سكر واسانبون المستخدم في صناعة الحلويات اليابانية و النيلة.



ينقع القماش في وعاء يحتوي صبغة النيلة.© بيكستا.



”سوداتشي كون“ التميمة الرسمية لمحافظة توكوشيما، وهي مستوحاة من حمضيات سوداتشي الصغيرة المزروعة في المحافظة (سوداتشي كون #22-89،© محافظة توكوشيما.

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ميكي تاكيؤ (1907-1988): سياسي من الحزب الليبرالي الديمقراطي شغل منصب رئيس وزراء اليابان من عام 1974 حتى 1976.

سيتوؤتشي جاكوتشو (1922-2021): كاتبة وراهبة بوذية معروفة بروايات السير الذاتية والترجمات اليابانية الحديثة للأعمال الكلاسيكية مثل ”قصة غنجي“.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: صورة لدوامات في مياه مضيق ناروتو،© بيكستا)