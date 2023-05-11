اليابان | استخدام التكنولوجيا للممارسة الرياضة في اليابان

لايف ستايل 11/05/2023

وجدت دراسة استقصائية عن اليابانيين المشاركين بنشاط في الألعاب الرياضية أن حوالي 40٪ يستخدمون شكلاً من أشكال التكنولوجيا، مع كون مقاطع الفيديو المجانية على الإنترنت هي الخيار الأكثر شيوعًا.

في وقت مبكر من جائحة كورونا، وجد العديد من الأشخاص أن فرص ممارسة الرياضة محدودة بسبب إغلاق النوادي الرياضية والإلغاء القسري للأحداث والمسابقات الرياضية لتجنب الاتصال الوثيق. ومع ذلك، أدى ذلك إلى إيجاد طرق جديدة محتملة لممارسة الرياضة، مثل بث مقاطع فيديو تدريب نادي اللياقة البدنية أو استخدام تطبيقات اللياقة البدنية والأجهزة القابلة للارتداء.

وفقًا لاستطلاع عام 2022 أجرته مؤسسة ساساكاوا سبورتس فإن ما يقرب من 40 ٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر والذين يشاركون بنشاط في الألعاب الرياضية يستخدمون شكلًا من أشكال التكنولوجيا الرقمية أو الجهاز لممارسة الرياضة. كانت الطريقة الأكثر شيوعًا لاستخدام التكنولوجيا هي مشاهدة مقاطع الفيديو المجانية عبر الإنترنت، حيث اختارها 27.4٪ من النساء و22.4٪ من الرجال. وجاءت تطبيقات الرعاية الصحية في المرتبة الثانية، حيث يستخدمها 19.0٪ من النساء و14.7٪ من الرجال. في غضون ذلك، تم استخدام الساعات الذكية والأجهزة الأخرى القابلة للارتداء بنسبة أقل من 10٪، سواء للرجال أو النساء.

حسب الفئة العمرية، في حين أن أكثر من 40٪ من الأشخاص في العشرينات والأربعينيات من العمر لم يستخدموا أي نوع من التكنولوجيا، فإن هذا يعني أن أكثر من 50٪ استخدموا ذلك. مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، كان الأشخاص في العشرينيات والثلاثينيات من العمر يلعبون بشكل متكرر ألعابًا تتضمن نوعًا من النشاط البدني. في المقابل، استخدم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر بشكل عام تقنية أقل، حيث قال 70.1٪ من الأشخاص في الستينيات من العمر إنهم لم يستخدموا أي شيء. وارتفعت هذه النسبة إلى 86.6٪ لمن هم في السبعينيات من العمر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)