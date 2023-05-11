اليابان | محافظة أوساكا

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 11/05/2023

تشتهر محافظة أوساكا، التي تقع في قلب التكتل الحضري الثاني في اليابان، بمدينتها الرئيسية النابضة بالحياة وقلعتها الشهيرة والعروض الكوميدية الثنائية التي تعرف باسم منزاي.

باعتبارها قلب منطقة كانساي الحضرية، تعد محافظة أوساكا مركزًا تجاريًا وثقافيًا في غرب اليابان. وهي واحدة من محافظتين حضريتين فقط اللتان تدخلان تحت مسمى (فو-أحد المسميات الأربعة الشاملة التي تطلق على محافظات اليابان)؛ وقد تم رفض الاستفتاء لإعادة تنظيمها إداريًا لكي تصبح مدينة كبرى (تو) مثل طوكيو بفارق ضئيل في عام 2020. ويعيش معظم السكان في سهل أوساكا. ويقع مطار كانساي الدولي على أرض مستصلحة في خليج أوساكا غرب المحافظة.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1871 (سابقا كانت مقاطعات سيتسو، كاواتشي، وإيزومي)

العاصمة: مدينة أوساكا

تعداد السكان: 8,838,000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 1,905 كيلومتر مربع

تاريخياً، كانت مدينة أوساكا بمثابة القوة الاقتصادية لليابان.حيث كانت قاعدة للقائد العسكري تويوتومي هيدييوشي، الذي نجح في توحيد اليابان في القرن السادس عشر، وأيضًا كانت مركزًا سياسيًا لعدة سنوات. وتجذب قلعة أوساكا التي أُعيد بناؤها، والتي كانت قد بناها في الأصل هيدييوشي، ملايين الزوار كل عام. وأصبح حي مينامي، وخاصة شارع دوتونبوري النابض بالحياة مع اللوحات الإعلانية العملاقة والخيارات الترفيهية ومرافق التسوق الوفيرة، رمزًا للمدينة اليوم.



قلعة أوساكا. (© بيكساتا)

من بين خيارات الطعام الشهيرة في أوساكا الـ تاكوياكي (عجين قطع الأخطبوط المقلية) والأوكونوميياكي (طبق يشبه الفطائر المحشية باللحوم أو المأكولات البحرية والخضروات). وفي منطقة خليج أوساكا بالمدينة توجد وجهات ترفيهية مثل يونيفرسال ستوديوز اليابان وأساكا أكواريوم. وتعتبر مدينة ساكاي القريبة موطنًا لأول موقع تراث عالمي لليونسكو في المحافظة، وهو مجموعة تلال الدفن فورويتشي، بما في ذلك ما يُعتقد أنه تل دفن الإمبراطور نينتوكو، الذي حكم تاريخيًا خلال القرن الرابع.



مجموعة مقابر على شكل ثقب المفتاح في مدينة ساكاي بمحافظة أوساكا، حيث يقال أن الإمبراطور نينتوكو دُفن هناك. (© كيودو)

توجد مكاتب رئيسية لشركات الإلكترونيات الكبرى مثل شارب وباناسونيك في محافظة أوساكا، ولكن المنطقة معروفة أيضًا بالعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تصنع قطع غيار الآلات وغيرها من المنتجات. ومن الناحية الثقافية، ترتبط أوساكا بمسرح الدمي التقليدي الياباني (بونراكو) الذي ازدهر في المدينة خلال فترة عصر إيدو (1603-1868)، بالإضافة إلى العروض الكوميدية الثنائية (منزاي).



تميمة محافظة أوساكا (موزويان) على شكل طائر الـ موزو، أو الطائر الأسرد، وهو الطائر الرسمي في المحافظة. واللاحقة (يان) هي أحد أشكال اللهجات المختلفة لأوساكا عن الياباني القياسي (جاناي)، وعادةً ما تُستخدم عند الدعوة لقبول أمر ما. (موززويان. © 2014 محافظة أوساكا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

كواباتا ياسوناري (1899-1972) مؤلف رواية (يوكيغوني) (بلد الثلج) وأول حائز على جائزة نوبل للآداب في اليابان.

تيزوكا أوسامو (1928-1989): فنان مانغا ورسام رسوم متحركة، مبتكر شخصية أسترو بوي والعديد من الشخصيات الشهيرة الأخرى.

أوساكا ناؤمي لاعبة التنس (1997-)، وأول لاعبة يابانية تفوز بلقب جراند سلام في المنافسات الفردية.

(النص الأصلي نُشر باللغة الانكليزية. صورة الموضوع: حي دوتونبوري في أوساكا. © بيكساتا)