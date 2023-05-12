اليابان | محافظة كيوتو

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 12/05/2023

محافظة كيوتو هي المركز الثقافي الياباني، وبها كانت العاصمة السابقة لليابان مدينة كيوتو، وتضم عددًا كبيرًا من المعابد والمزارات إضافة إلى عدد سكانها الكبير الممارسي للحرف التقليدية.

بها تقع مدينة كيوتو، التي كانت العاصمة الإمبراطورية لليابان منذ ألف عام، والمحافظة لها جذور تاريخية متأصلة. وهي واحدة من محافظتين حضريتين فقط اللتان تدخلان ضمن مسمى (فو-واحد من المسميات الأربعة الشاملة لمحافظات اليابان)، وإحدى المدن المهمة في البلاد. وتقع مدينة كيوتو في الجزء الجنوبي من المحافظة، وتشكل جزءًا من وسط منطقة كانساي الحضرية، جنبًا إلى جنب مع مدينتي أوساكا وكوبى. وتقسم جبال تانبا المحافظة تقريبًا إلى قسمين، ويمتد الجزء الشمالي منها باتجاه ساحل بحر اليابان.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1871 (سابقًا كانت عبارة عن مقاطعات ياماشيرو، تانبا، وتانغو)

العاصمة: مدينة كيوتو

تعداد السكان: 2.578.000 (أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 4612 كيلومتر مربع

تشتهر مدينة كيوتو بالعديد من المعابد والمزارات، والعديد منها مدرج في موقع التراث العالمي لليونسكو، وهي المعالم التاريخية لمدينة كيوتو القديمة. ومن بين أشهرها، معبد كيوميزو الذي يعود تاريخة لأكثر من ألف عام ويوفر إطلالة بانورامية على المدينة من منصته الخشبية. وهناك أيضا معبد طائفة الـ زن البوذية كينكاكوجي (معبد السرادق الذهبي) الذي يُذهل زائريه ببنائه الذهبي، وكان نموذجًا في هندسته لمعبد السرادق الفضي (غينكاكوجي)، الذي أصبح مرتبطًا بازدهار ثقافة حي هيغاشيياما في القرن الخامس عشر. وإلى الجنوب، يشتهر معبد فوشيمي إيناري بممره القرمزي المليء بالبوابات (توري).



أمانوهاشيداتى أحد المناظر الطبيعية الثلاثة الأشهر في اليابان. (© بيكساتا)

وفي شهر يوليو/تموز من كل عام يشق الموكب الاحتفالي طريقه عبر المدينة في قلب مهرجان غيون، وهو أحد أشهر الاحتفالات المحلية في اليابان. وفي جنوب المحافظة، يوجد في مدينة أوجي معبد بيودوإن المميز. وهو في الأصل كان مقر إقامة القائد القوي فوجيوارا نو ميتشيناغا، والذي أصبح فيما بعد معبدًا، وبلغ شهرة كبيرة لدرجة جعلته يظهر على العملة المعدنية 10 ين. وفي شمال المحافظة، يعتبر موقع أمانوهاشيداتى، وهو شريط رملي ضيق مغطى بأشجار الصنوبر، أحد المناظر الطبيعية الثلاثة التقليدية في اليابان.



حقول الشاي في مدينة أوجي. (© بيكساتا)

وتمتلك مدينة كيوتو نسخًا متطورة من العديد من الحرف اليدوية اليابانية التقليدية. وتحظى التقنيات المرتبطة بحياكة الكيمونو بتقدير كبير بشكل خاص، كما في أنماط نسج الحرير والصباغة. وتشتهر المدينة أيضًا بالسيراميك والدمي والأواني المطلية بالورنيش والمراوح. وفي الوقت نفسه، تعد المحافظة مركزًا لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، وموطنًا لشركات مثل نينتندو و كيوسيرا. وتشتهر مدينة أوجي بشايها الأخضر الـ ماتشا.



مايومارو هي تميمة محافظة كيوتو، وقد اشتق اسمها ومظهرها من شرنقة دودة القز (مايو)، بسبب استخدام الحرير في الكيمونو المحلي. (© محافظة كيوتو #22038)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

دوغين (1200-1253): مؤسس مدرسة سوتو في الديانة البوذية.

إيتامي جوزو (1933-1997): مخرج، اشتهر بالعديد من الأعمال من ضمنها فيلم تانبوبو الكوميدي.

وادا إيمي (1937-2021): مصممة أزياء حازت على جائزة الأوسكار عن عملها في الفيلم الملحمي (ران) للمخرج كوروساوا أكيرا.

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: معبد كينكاكوجي (معبد السرادق الذهبي) في مدينة كيوتو. © بيكساتا)