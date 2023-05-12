اليابان | محافظة نارا

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 13/05/2023

كانت مدينة نارا بمحافظة نارا عاصمة البلاد في القرن الثامن، وتشتهر بالمواقع البوذية بما في ذلك معبد تودايجي المشهور بتمثاله البرونزي (دايبوتسو) أو بوذا العظيم، فضلاً عن الغزلان البرية المتجولة.

محافظة نارا في منطقة كانساي غير ساحلية وجبلية إلى حد كبير، باستثناء حوض نارا في الشمال. ويعيش معظم الناس في هذه المنطقة الشمالية المسطحة، والتي تضم العاصمة نارا وهي رطبة في الصيف وباردة للغاية في الشتاء. وتحتل جبال كيئي النصف الجنوبي من المحافظة، بما في ذلك جبل هاكّيو، وهو أعلى قمة في منطقة كانساي بارتفاع 1,914 مترًا.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1887 (سابقا كانت مقاطعة ياماتو)

العاصمة: مدينة نارا

تعداد السكان: 1,324,000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 3,691 كيلومتر مربع

كانت مدينة نارا عاصمة اليابان خلال معظم حقبة عصر نارا (710-794)، عندما تأثرت البلاد بشكل كبير بالثقافة القادمة من الصين، بما في ذلك البوذية. ومن بين المواقع البوذية الرئيسية في المدينة، يشتهر معبد تودايجي بتمثاله البرونزي دايبوتسو، أو بوذا العظيم، ويحتوي معبد هوريوجي على بعض أقدم المباني الخشبية الباقية في العالم. وتشتهر نارا أيضًا بغزالها البري المتجول. وإلى الجنوب، يعد جبل يوشينو أشهر مناطق إزهار أشجار الكرز في اليابان.



تتجمع الغزلان أمام الأشجار المليئة بأزهار الكرز في حديقة نارا. (© بيكستا)

وتستفيد محافظة نارا من تاريخها الطويل، فهي رائدة في الحرف التقليدية، مثل إنتاج حبر (سومي) ومخافق الشاي. وهي المحافظة الأولى في اليابان لتصنيع الجوارب وقفازات البيسبول، فضلاً عن تربية الأسماك الذهبية. ويتم أيضًا تحويل بقايا أشجار جبل يوشينو الـ سوجي (خشب الأرز الياباني) إلى عيدان تناول الطعام التي تستخدم لمرة واحدة، وهي منتج محلي رائج آخر من المحافظة.



كانت مدينة ياماتوكورياما مركزًا لتربية الأسماك الذهبية لعدة قرون. (© بيكستا)



إحدى أكثر تمائم المحافظات شهرةً، تميمة (سنتو كون) التي تشبه في هيئتها تمثال بوذا بقرون الغزلان، حيث تجمع بين عنصرين محليين مشهورين. (© جيجي برس، محافظة نارا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

تاكائتشي ساني (1961-): سياسي من الحزب الليبرالي الديمقراطي، وشغل منصب وزير الداخلية والاتصالات ووزير الأمن الاقتصادي.

كاواسى ناؤمي (1969–): مخرجة معروفة بأفلام مثل (الفاصوليا الحلوة) و (غابة الحزن)، والذي فازت عنه بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2007.

موراتا ريوتا (1986–): الملاكم الذي فاز بالميدالية الذهبية للوزن المتوسط في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن عام 2012.

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: تمثال بوذا العظيم في معبد تودايجي في مدينة نارا، محافظة نارا. © بيكساتا)