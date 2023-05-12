اليابان | انخفاض عدد سكان اليابان للعام الثاني عشر على التوالي

لايف ستايل 13/05/2023

انخفض عدد سكان اليابان للعام الثاني عشر على التوالي في عام 2022 إلى 124.9 مليون نسمة، ويمثل كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر يمثلون الآن 29.0 ٪ من هذا الإجمالي.

يُظهر تقدير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن إجمالي عدد السكان حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 كان 124 مليونًا و947 ألف نسمة. كان هذا انخفاضًا قدره 656000 (0.44٪) عن العام السابق. إنها السنة الثانية عشرة على التوالي التي انخفض فيها عدد السكان. وصل الانخفاض الطبيعي في عدد السكان، المحسوب عن طريق طرح المواليد من الوفيات، إلى مستوى قياسي بلغ 731000 نسمة، وارتفع للعام السابع عشر على التوالي. كانت هناك زيادة صافية في الهجرة، حيث انتعشت بعد انخفاضها في عام 2021، مع دخول 175000 شخص إلى اليابان أكثر من عدد المغادرين.

حسب المحافظة، زاد عدد السكان في طوكيو فقط، مع انخفاض في جميع المحافظات الـ 46 المتبقية. انخفض عدد سكان أوكيناوا للمرة الأولى منذ رجوعها إلى السيادة اليابانية في عام 1972. وفي 14 محافظة، كان معدل انخفاض عدد السكان أكثر من 1٪، بما في ذلك أكيتا (-1.59٪)، أوموري (-1.39٪)، وإيواتي (- 1.32٪)، كلها في شمال اليابان.

حسب الفئة العمرية، بلغ عدد السكان العاملين، المكون من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، 74208000 نسمة؛ بانخفاض سنوي قدره 296000 نسمة. حيث يمثل 59.4٪ من الإجمالي، وهي نفس نسبة العام السابق وظلت أدنى نسبة مئوية على الإطلاق، بناءً على الإحصائيات منذ عام 1950. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر بمقدار 22000 نسمة على أساس سنوي إلى 36236000 نسمة. تشكل هذه المجموعة 29.0٪ من إجمالي السكان، وهي أعلى نسبة مسجلة. ضمن هذا النطاق، زاد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر بمقدار 691000 نسمة إلى 19361000 نسمة، أو 53.4٪ من كبار السن في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)