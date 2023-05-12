اليابان | محافظة إيباراكي

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 13/05/2023

تشتهر محافظة إيباراكي، شمال محافظة تشيبا على ساحل المحيط الهادئ في منطقة كانتو، باعتبارها موطن لمتنزه كايراكوإين الشهير، المتنزه الحاضن لثاني أكبر بحيرة في اليابان وثاني أطول نهر بها، ومنشأ طعام الناتّو (فول الصويا المخمر) في اليابان.

تشتهر محافظة إيباراكي، الواقعة في منطقة كانتو إلى الشمال من محافظتي سايتاما وتشيبا، بارتباطها بطعام الناتّو، والتي يزعم البعض بأنها منشأ هذا الطعام وأنه صُنع على أرضها لأول مرة منذ ألف عام. وهناك ما هو أكثر في المحافظة من فول الصويا المخمر، فمحافظة إيباراكي هي موقع بحيرة كاسوميغاؤرا، ثاني أكبر بحيرة في اليابان، ونهر تونى، ثاني أطولها (وهو النهر الذي يحتوي على أكبر حوض تصريف في البلاد).

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1875 (سابقًا كانت مقاطعة هيتاتشي)

العاصمة: مدينة ميتو

تعداد السكان:2.867.000 نسمة (حتى أكتوبر 2020)

المساحة: 6098 كم متر مربع

تقع المحافظة شمال محافظة تشيبا مباشرة على ساحل المحيط الهادئ. ومدينة ميتو العاصمة، هي أكبر مُدنها، تليها مباشرة مدن تسوكوبا في جنوب غرب المحافظة وهيتاتشي وهيتاتشيناكا على الساحل الشمالي. وتهيمن بحيرة كاسوميغاؤرا على جنوب المحافظة جغرافيًا، وهي ثاني أكبر مساحة للمياه العذبة في اليابان بعد بحيرة بيوا بمحافظة شيغا. وشمال غرب البحيرة يقع جبل تسوكوبا، أشهر قمم إيباراكي الجبلية، والذي ظهر في أشعار (مانيوشو) التقليدية منذ القرن الثامن.

ومدينة ميتو هي موطن لمتنزه كايراكوإين، الذي افتُتح في أربعينيات القرن التاسع عشر ويعد من بين أفضل ثلاث متنزاهات يابانية ذات مناظر طبيعية. وفي الوقت نفسه، تستضيف مدينة تسوكوبا عددًا من مؤسسات البحث العلمي الرائدة. حيث جلبت خطة مدينة تسوكوبا العلمية، التي تم إطلاقها في السبعينيات، العشرات من المدارس الوطنية وغيرها من المدارس العامة والمؤسسات البحثية إلى المدينة، وأوصلت مؤسسات القطاع الخاص العدد الإجمالي إلى حوالي 150 مؤسسة بحثية في المجموع.



تشتهر حديقة كايراكوإين بشكل خاص بألاف من أشجار البرقوق، من حوالي 100 نوع مختلف. (© بيكستا)

وهذا التركيز على البحث والتطوير في المجالات العلمية والتكنولوجية، جنبًا إلى جنب مع قرب إيباراكي من طوكيو وإمكانية وصولها إلى المحيط، قد منحها قاعدة صناعية قوية. حيث تتجمع الشركات بشكل خاص حول مدينة هيتاتشي، التي تحمل اسمها الشركة المعروفة عالميًا والتي تم إطلاقها هناك في عام 1910، ومدينة كاشيما الساحلية مع وجود كبير للصناعات البتروكيماوية والمواد الأخرى.

وتضفي سهول إيباراكي الواسعة والمسطحة مع مناخها المعتدل بصمة كبيرة على الزراعة أيضًا. وحتى عام 2020، كانت موطنًا للشركات الزراعية أكثر من أي محافظة أخرى، واحتلت المرتبة الثالثة بعد هوكايدو وكاغوشيما في الترتيب الوطني من حيث قيمة المحاصيل. وإيباراكي هي المُنتج الثاني للدرنات والخضروات، بعد محافظة هوكايدو فقط.

ولعل أشهر منتجاتها الزراعية هو فول الصويا المخمر المعروف باسم ناتّو. وتقول إحدى القصص أن هذا الطعام اللاذع تم اختراعه بالصدفة عندما اكتشف القائد العسكري ميناموتو نو يوشي (1039-1106)، الذي كان يُخيم بالقرب من مدينة ميتو، أن فول الصويا المسلوق والملفوف في أكياس القش التي كانت تحمله قواته قد طور لزوجة ورائحة مألوفة لمحبي هذا الطعام اليوم. ومصنعي الناتّو الثمانية عشر في محافظة إيباراكي هم أكبر عدد للمنتجين من أي محافظة أخرى في الرابطة الوطنية لمصنعي الناتّو.



الناتّو في لفائف القش التقليدية. (© بيكستا)

واكتسبت المحافظة أيضًا شهرتها باعتبارها مسقط الرأس الرسمي للفن القتالي الأيكيدو. حيث انتقل أوشيبا موريهي، الذي أسس قواعده الانضباطية، إلى بلدة إيواما بإيباراكي، في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث قام ببناء معبد أكي وصالة إيباراكي التي كانت بمثابة القاعدة التي بدأت منها اللبنة الأولى لتأسيس فنون الدفاع عن النفس لتصبح ممارسات قتالية عالمية.



تميمة نيبارو-كون، التميمة الرسمية للمحافظة والتي تعبر عن طعام الناتّو الذي تشتهر به إيباراكي، (إلى اليسار)، مع صديقته أومينيبا-تشن، التي ترمز أيضًا إلى البرقوق المزروع في المحافظة. (© جيجي برس)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ماميا رينزو (1780-1844): مستكشف ورسام خرائط. كان أول ياباني يستكشف كارافوتو (الآن جزيرة سخالين)، مما يثبت أنها جزيرة وليست جزءًا من القارة الأوراسية.

يوكوياما تايكان (1868–1958): فنان. درس على يد فنانين من عدة مدارس تقليدية يابانية وسافر كثيرًا إلى الخارج في طريقه ليصبح أحد أشهر الرسامين في اليابان قبل الحرب. مؤسس مشارك لأكاديمية الفنون الجميلة اليابانية.

ياماغوتشي ناتسو (1952-): أحد السياسيين. الآن هو رئيس الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم كوميتو، وخدم في مجلس النواب من عام 1990 إلى عام 1996 ومجلس المستشارين من عام 2001 حتى الوقت الحالي.

كورياما تشيأكي (1984-): ممثلة وعارضة أزياء. اكتسبت شهرة بسبب ظهورها في عدة أفلام من بينها فيلم (الصراع الملكي) للمخرج فوكاساكو كينجي من إنتاج عام 2000، والجزء الأول من فيلم (اقتل بيل).للمخرج الشهير كوانتن تارنتينو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: جبل تسوكوبا كان مادة للاحتفاء في الأشعار لأكثر من 1300 عام. © بيكستا)