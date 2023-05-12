اليابان | محافظة واكاياما

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 13/05/2023

كانت محافظة واكاياما، الواقعة على ساحل المحيط الهادئ جنوب مدينتي نارا وكيوتو العاصمتين القديمتين لليابان، وجهة للحجاج الذين كانوا يتوافدون عليها لعدة قرون. حيث يُعد مجمع معابد (ماونت كويا) أحد أقدس المواقع في اليابان.

تقع محافظة واكاياما في شبه جزيرة كيئي في منطقة كانساي، وتغطيها الجبال في الغالب، باستثناء سهل صغير حول العاصمة مدينة واكاياما. وخليج رأس شيونوميساكي هو أقصى نقطة في الجنوب في جزيرة هونشو، ويطل على المحيط الهادئ. وإلى الغرب توجد قناة كيئي، التي تربط المحيط الهادئ ببحر سيتو الداخلي. ويبلغ ارتفاع شلال ناتشي 133 مترًا، وهو أعلى شلال في اليابان مع انسياب متواصل للمياه.

نبذة عن المحافظة

تأسست عام 1871 (سابقا كانت مقاطعة كيئي)

العاصمة: مدينة واكاياما

تعداد السكان: 923,000 (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 4,725 كيلومتر مربع

جذبت المنطقة التي تُعرف الآن بمحافظة واكاياما الحجاج إليها لعدة قرون. حيث يعد جبل كويا في الشمال الشرقي مركزًا للديانة البوذية، وبها أسس المُعلم كوكاي، أحد أوائل الدعاة للدين، طائفة شينغون في القرن التاسع. وتوفر العديد من المعابد إقامة ليلية للزوار. وفي الوقت نفسه، تشتهر مدينة كومانو في الجنوب الشرقي بمعابدها الشنتوية الرئيسية الثلاثة المتصلة بمسارات للمشي.



شلال ناتشي في محافظة واكاياما. (© بيكساتا)

وتعتبر واكاياما من أكبر منتجي الفاكهة نظرًا لمناخها الدافئ، وتأتي في صدارة محافظات اليابان زراعة لليوسفي ومشمش الأومي والبرسيمون (فاكهة الكاكا). كما أنها الأولى في الفواكه الحمضية برتقال (هاسّاكو) وسانشو أو الفلفل الياباني. وبها تم اختراع الأقراص الطاردة للبعوض في مدينتها الصغيرة (أريدا)، والتي لا تزال رائدة في مجال تصنيع المنتج حتى يومنا هذا.



تعد الأقراص الطاردة للبعوض رمزًا لفصل الصيف في اليابان. (© بيكساتا)



تميمة واكاياما كيئي-تشان هي عبارة عن كلب كيشو الياباني – حيث كان اسم المقاطعة التي تقع بها المحافظة اليوم هو كيئي أو كيشو. ويشتمل تصميم التميمة على حرف ”W“ تعبيرًا عن اسم واكاياما بالحروف الإنكليزية (Wakayama). (© كيئي-تشان. محافظة واكاياما)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

ميناكاتا كوماغوسو (1867-1941): عالم متعدد الثقافات قدم مساهمات في مجالات علم الأحياء والدراسات الفولكلورية وحماية البيئة.

ماتسوشيتا كونوسوكيه (1894-1989): مؤسس شركة ماتسوشيتا للصناعات الكهربائية، التي أصبحت اسمًا مألوفًا في جميع أنحاء العالم باسم باناسونيك.

مائهاتا هيديكو (1914-1995): أول امرأة يابانية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية، والتي جاءت في سباق 200 متر سباحة صدر في برلين عام 1936.

(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: معبد أوكونوئين على جبل كويا بمحافظة واكاياما الذي يضم ضريح مؤسس طائفة شينغون البوذية المُعلم كوكاي. © بيكساتا)