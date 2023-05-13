اليابان | محافظة ياماغاتا

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 14/05/2023

تعد ياماغاتا من المحافظات التي تشهد تساقطاً كثيفاً للثلوج، معظم تضاريسها وعرة وتكثر فيها الجبال، لكن أشهرها Dewa Sanzan، وهي ثلاثة جبال مقدسة تعتبر أماكن لممارسة طقوس أحد أقدم الديانات المحلية في اليابان.

تقع محافظة ياماغاتا على ساحل بحر اليابان في منطقة توهوكو، وتحدّها من الجنوب أكيتا، ومن الغرب مياغي، ومن الشمال نيغاتا وفوكوشيما. هي تاسع أكبر محافظة من حيث المساحة، ولكنها تأتي في المرتبة الخامسة والثلاثين من حيث عدد السكان. أما عن تضاريسها، فتتميز بالجبال الوعرة بما في ذلك Dewa Sanzan، المكون من ثلاث قمم مرتفعة تعتبر أماكن مقدسة لممارسي Shugendō، أحد أقدم الديانات المحلية في اليابان.

لمحة عن محافظة ياماغاتا

تأسست عام 1876 (كانت في السابق جزءًا من إقليم ديوا)

العاصمة: ياماغاتا

عدد السكان: 1.068.000نسمة (اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 9.323 كيلومتر مربع

مدينة ياماغاتا هي الأكبر في المحافظة ويبلغ عدد سكانها أقل من 250 ألف نسمة. ولا يختلف الوضع كثيراً من حيث التعداد السكاني بالنسبة لكل من مدينتي تسوروكا وساكاتا الواقعتين على الساحل الشمالي، ويونيزاوا الواقعة جنوب العاصمة. تعد ياماغاتا محافظة ريفية إلى حد كبير وتدخل 17% من أراضي المحافظة ضمن نطاق المنتزهات الطبيعية، وتمتد جبال ”أو“ بمحاذاة الحدود الشرقية لمحافظة ياماغاتا، وتعتبر أطول امتداد لسلسلة جبال في اليابان. في أقصى شمال المحافظة يوجد جبل تشوكاي الذي يبلغ ارتفاع 2236 مترًا.



الباغودا الشهير المكون من خمسة طوابق هو الأقدم في منطقة توهوكو، عند جبل هاغورو. (© بيكستا)

مركز المحافظة هو موقع جبال إيتشيغو الشمالية، بما في ذلك جبل غاسّان (1984 مترًا) وجبل يودونو (1504 مترًا) وجبل هاغورو (414 مترًا). وتشكل هذه الجبال الثلاثة مجتمعة مايُعرف بـ Dewa Sanzan أو ”قمم ديوا الثلاث“ التي تعد مركزاً رئيسياً لممارسة طقوس Shugendō، ومما يعزز من مكانة هذه القمم أيضًا هو وصول الديانة البوذية الأحدث نسبيًا إليها. في عام 860 تم تأسيس مجمع ياماديرا (”المعبد الجبلي“) المكون من عشرات الهياكل والمعروف رسميًا باسم Hōjusan Risshakuji، بواسطة Jikaku Daishi (794-864)، الذي كان حينها رئيساً لمدرسة Tendai اليابانية للبوذية. هناك أيضًا طائفة دينية سرية كان لها الفضل في ظهور طريقة سوكوشينبوتسو، التي يُلزم الرهبان فيها أنفسهم بالخضوع للتحنيط بينما لا يزالون على قيد الحياة، والتي شوهدت بشكل متكرر في معابد ياماغاتا.

يعتمد اقتصاد المحافظة بشكل كبير على الصناعات الحديثة مثل أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والمنتجات الكيميائية، وهي بذلك تستغل مورداً أساسياً للمحافظة وهو التعدين الذي ساعدها على تقوية صناعة صب المعادن منذ العصور الوسطى وحتى الآن. كما لا تزال ياماغاتا معروفة كمحافظة زراعية، لا سيما إنتاجها من الكرز (يُزرع في المحافظة حوالي 70% من إجمالي الإنتاج الوطني) ولحم أبقار واغيو التي تتم تربيتها في يونيزاوا ويعد أحد أفضل أنواع لحوم البقر في اليابان.



تشتهر محافظة ياماغاتا بالكرز. (© بيكستا)

في عام 1992 أصبح الوصول إلى المنطقة أكثر سهولة من الوصول إلى المراكز السكانية الرئيسية في اليابان، وذلك بعد افتتاح ياماغاتا شينكانسن الذي يصل حتى عاصمة المحافظة، وفي عام 1999 تم تمديد الخط ليصل حتى شينجو في شمال ياماغاتا. وينطلق هذا الخط من طريق توهوكو شينكانسن الرئيسي في محطة فوكوشيما لنقل الركاب عبر المحور المركزي لهونشو إلى غرب الجزيرة.



تميمة محافظة ياماغاتا ”Kitekero-kun“، واسمها يعني ”من فضلك تعال!“ باللهجة المحلية. وجه Kitekero-kun على شكل خريطة ياماغاتا ويرتدي قبعة مزينة بالكرز الذي تشتهر به المحافظة. (محافظة ياماغاتا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

أوغاتا تاكيتورا (1888–1956): صحفي وسياسي. كان رئيس تحرير صحيفة طوكيو أساهي في فترة ما قبل الحرب وأوائل عصر الحرب، كما عمل نائب رئيس دار نشر الصحيفة، ثم قرر خوض غمار السياسة، حيث عمل في حكومة كل من كويسو كونياكي (1944-1945) وهيغاشيكوني ناروهيكو (1945)، لكنه مُنع من العمل السياسي في فترة احتلال الحلفاء، ثم عاد للعمل في حكومة رئيس الوزراء يوشيدا شيغيرو في 1952-1953.

إينوي هيساشي (1934-2010): كاتب اشتهر بكاتباته المسرحية وأطلق فرقته المسرحية الخاصة ”Komatsuza“ في عام 1983، لكنه كان أيضًا روائيًا بارعًا وفاز بجائزة Naoki في عام 1972 عن Tegusari shinjū (انتحار مزدوج مقيد اليدين) وجائزة Yomiuri للأدب، والجائزة اليابانية الكبرى للخيال العلمي عام 1981 عن Kirikiri-jin (شعب كيريكيري).

كاتو كوئيتشي (1939-2016): سياسي وُلِد في آيتشي، ونشأ في ياماغاتا ومثّل المحافظة في البرلمان خلال الفترة من عام 1972 إلى 2012. وفي عام 2000، بعد وفاة رئيس الوزراء أوبوتشي كيزو، أطلق ”تمرد كاتو“ ضد رئيس الوزراء المؤقت موري يوشيرو، ولكن تم طرده من المجال السياسي لفترة بعد فشل التمرد.

(نشر النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: جزء من Risshakuji، المعبد المعروف أيضًا باسم Yamadera، ”المعبد الجبلي“، يطل على مناظر ياماغاتا الطبيعية. بكستا)