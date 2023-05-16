اليابان | محافظة ناغاساكي

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 16/05/2023

لطالما كانت محافظة ناغاساكي الواقعة في جزيرة كيوشو على مر العصور مكانا تفاعلت اليابان من خلاله مع دول العالم ومازالت تحتوي على مواقع تاريخية مهمة منتشرة بين جزرها وجبالها الجميلة.

تقع محافظة ناغاساكي في الجزء الشمال الغربي من جزيرة كيوشو على حدود محافظة ساغا من الشرق وتتميز بخط ساحلي واسع وعر هو ثاني أطول ساحل مقارنة بأي محافظة يابانية أخرى، تتخلله مئات الجزر. تقع شبه جزيرة شيمابارا في مواجهة بحر أريآكي إلى الشرق وتقع جزر غوتو النائية في الغرب، أما جزر إيكي وتسوشيما فهما إلى الشمال الغربي في مضيق تسوشيما. المحافظة ذات طبيعة جبلية وتحتوي على قمم رئيسية مثل أونزين وتارا وكونيمي.

نبذة عن محافظة ناغاساكي

تأسست عام 1869 (مكونة من مقاطعات هيزين وإيكي وتسوشيما سابقا)

العاصمة: ناغاساكي

عدد السكان: 1.312 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 4313 كيلومتر مربع

لعبت ناغاساكي دورا محوريا في علاقات اليابان الدولية على مدى عدة قرون حيث جلبت تأثيرات تتعلق في ثقافة ومأكولات المحافظة لا تزال تُرى حتى اليوم. من بينها مهرجان ناغاساكي للفوانيس الذي يقام مع حلول العام الصيني الجديد وحلويات كاستيلا المستوحاة من الغرب. وقد كانت ناغاساكي إحدى الأماكن الأولى في البلاد التي وطأت أقدام المبشرين المسيحيين أرضها، وتعد جزيرة هيرادو وسلسلة جزر غوتو موطنا لكنائس تاريخية ومواقع دينية أخرى أدرجت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2018. تتيح شبه جزيرة شيمابارا إمكانية ممارسة رياضة المشي سيرا على الأقدام والاستمتاع بينابيع المياه الحارة ومواقع تاريخية ومدينة الملاهي هويس تين بوستش المشيدة على نمط بلدة هولندية. تضم عاصمة ناغاساكي أماكن مرتبطة بماضيها مثل مستوطنة ديجيما باعتبارها الميناء الأجنبي الوحيد لليابان خلال فترة عزلة البلاد، بالإضافة إلى حدائق ومتاحف تخلد ذكرى القصف الذري للمدينة في أغسطس/آب عام 1945.



كانت غونكانجيما – التي تضم منجم فحم هاشيما المهجور الآن – من بين مواقع الثورة الصناعية في اليابان في عصر ميجي والتي أدرجت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2015 (© بيكستا)

تمتلك محافظة ناغاساكي المحاطة بالبحر موارد بحرية وفيرة حيث تجني صناعة صيد الأسماك كميات كبيرة من أسماك السردين والأسماك صفراء الذيل والإسقمري. كما أن فيها صناعة مزدهرة للاستزراع المائي مثل استزراع أسماك الأبراميس البحري، وبالمثل فإن معالجة المأكولات البحرية والصناعات الغذائية متطورة بشكل جيد. كما تشمل المنتجات الزراعية النموذجية حمضيات ’’ميكان‘‘ و’’بيوا‘‘ (أكيدنيا) ولحوم أبقار من علامة واغيو. وتعد صناعة بناء السفن فيها رائدة على مستوى العالم. وتتضمن قطاعات التصنيع الأخرى الآلات وإنتاج المعادن والمنسوجات. وتعتبر صناعة الفخار على طراز أواني ميكاواتشي وهاسامي صناعة تقليدية رئيسية فيها.



إيكيريكي وهي علامة تجارية مشهورة من الميكان في محافظة ناغاساكي(© بيكستا)



’’غانباكون‘‘ على اليسار و ’’رانباتشان‘‘ على اليمين، وهما التميمتان الرسميتان لمحافظة ناغاساكي، وهما من نوع البط الصيني الذي تشتهر به المحافظة (© محافظة ناغاساكي)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

كوسوموتو إين (1827-1903): أول طبيبة تمارس الطب الغربي في اليابان. وهي ابنة الطبيب وعالم الطبيعة البافاري المولد فيليب فرانز فون سيبولد والمحظية كوسوموتو تاكي.

موراكامي ريو (1952–): روائي. من أعماله المترجمة ’’أزرق شفاف تقريبا‘‘ و ’’أطفال صندوق النقود‘‘.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: كنيسة أورا التاريخية في ناغاساكي، © بيكستا)