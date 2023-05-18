اليابان | محافظة غيفو

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 18/05/2023

توجد في محافظة غيفو الجبلية – على مقربة من مركز اليابان – ينابيع مياه ساخنة وفيرة وقرى محافظ عليها مثل’’ شيراكاوا غو‘‘ وفنون تقليدية مثل صناعة السيف.

غيفو محافظة غير ساحلية تهيمن عليها الطبيعة الجبلية، وتتراوح أعلى قممها بين 2000 و 3000 متر. تمتد سلسلة جبال هيدا – تعرف أيضا باسم جبال الألب الشمالية – على الحدود الشرقية مع ناغانو. تقع جبال كيسو (أو جبال الألب الوسطى) إلى الجنوب، في حين تنتصب سلسلة جبال ريهاكو على طول الحدود الغربية لغيفو. إلى الجنوب يوجد سهل نوبي الفسيح، وهي منطقة زراعية ومركز سكاني مهم.

نبذة عن محافظة غيفو

تأسست عام 1876 (مكونة من مقاطعتي هيدا ومينو سابقا)

العاصمة: غيفو

عدد السكان: 1.979 مليون نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 10621 كيلومتر مربع

إن تضاريس غيفو الجبلية تجعل منها وجهة شهيرة لأنشطة الهواء الطلق مثل التسلق والمشي لمسافات طويلة. توجد في منطقة أوكوهيدا عند سفوح تاكاياما ينابيع مياه ساخنة، ولا تزال بلدتا هيدا تاكاياما وهيدا فوروكاوا تحتفظان بسحر العالم القديم. تفتخر غيفو بالعديد من المعالم المدرجة على قوائم اليونسكو، بما في ذلك قرية ’’شيراكاوا غو‘‘ ذات البيوت المشيدة على طراز غاشّو زوكوري المميز بأسقف من القش شديدة الانحدار، وغوجو أودوري في بلدة غوجو هاتشيمان وهي واحدة من 41 رقصة طقوسية محددة بأنها تراث ثقافي غير ملموس في عام 2022. ولا تزال طريقة صيد الأسماك التقليدية باستخدام طائر الغاق على طول نهر ناغارا متبعة باستخدام قوارب خشبية ونيران متدلية من سلال لجذب الأسماك.



ممر خلفي في غوجو هاتشيمان (© بيكستا)

يتربع على عرش قطاع التصنيع في غيفو تصنيع آلات النقل والآليات والإلكترونيات، في حين يهيمن الأرز والخضروات على الإنتاج الزراعي. تعد لحوم أبقار هيدا والدجاج من صنف ’’أوكومينو كوجيدوري‘‘ من العلامات التجارية المحلية المعروفة، كما تعتبر المحافظة موردا رئيسيا من أسماك أيو الحلو البري والمستزرع بالإضافة إلى السلمون المرقط. من بين الصناعات التقليدية صناعة السيوف والتي تتركز في بلدة سيكي، وأواني مينو الفخارية، وأوراق هونمينوشي أحد ثلاثة أنواع تمثل ورق الواشي المسجلة من قبل اليونسكو في عام 2014.



أفضل طريقة للاستمتاع بمذاق أسماك أيو – ذات الصلة الوثيقة بمحافظة غيفو – عبر تمليحها وشيها بوضعها بالقرب من الفحم (© بيكستا)



مينامو التميمة الرسمية لمحافظة غيفو وهي مستوحاة من شكل جنية المياه. يمثل اللون الأزرق على الملابس الممرات المائية النقية في المحافظة والأصفر يمثل وفرة أشعة الشمس (© محافظة غيفو. مينامو # 1140)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

أكيتشي ميتسوهيدي (1528-1582): رئيس إقطاعية مؤثر ونائب أودا نوبوناغا الذي اشتهر بشن هجوم مفاجئ دامٍ على أمير الحرب فيما يُعرف باسم حادثة هونوجي.

مايدا سيسون (1885-1977): شخصية فنية رائدة ورسام نيهونغا.

أوزاكي هوتسومي (1901-1944): مراسل صحيفة أساهي شيمبون ومخبر لصالح الجاسوس الروسي ريتشارد سورج.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنجليزية. صورة العنوان: حقل يحتوي أرزا ناضجا وبيتا مشيدا على طراز غاشّو زوكوزي في قرية شيراكاوا غو، © بيكستا)