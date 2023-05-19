اليابان | محافظة فوكوشيما

محافظات اليابان

سياحة وسفرثقافة 19/05/2023

تعد محافظة فوكوشيما ثالث أكبر محافظة في اليابان من حيث المساحة وتقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال طوكيو. وقد أصبحت محط أنظار العالم بعد وقوع زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس/ آذار 2011 وما تسبب فيه من ضرر كبير في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية. كما تتمتع فوكوشيما بعناصر جذب كثيرة سوف نتحدث عنها في السطور التالية.

فوكوشيما هي المحافظة الواقعة في أقصى جنوب منطقة توهوكو. يمكننا القول إن هذه المحافظة الشاسعة لديها الكثير مما يتوق الزوار لرؤيته. بدءاً من مدينة أيزوواكاماتسو التي تحتضن قلعة Tsurugajō التاريخية في منطقة أيزو الغربية، إلى منطقة هامادوري على ساحل المحيط الهادئ.

نبذة عن محافظة فوكوشيما

تأسست عام 1876 (كانت في السابق جزءًا من إقليم موتسو)

العاصمة: فوكوشيما

عدد السكان: 1.833.000 نسمة (اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2020)

المساحة: 13.784 كيلومتر مربع



فوكوشيما

فوكوشيما هي ثالث أكبر محافظة في اليابان وثاني أكبر محافظة في منطقة توهوكو بعد إيواته. تغطي فوكوشيما مساحة كبيرة من جزيرة هونشو، بدءاً من حدودها مع محافظة نيغاتا في الغرب إلى المحيط الهادئ في الشرق، وتتميز بتنوع تضاريسها وظروفها المناخية، من الطبيعة الجبلية في المنطقة الغربية البعيدة من أيزو إلى منطقة هامادوري الساحلية الأكثر دفئًا في الشرق، وبينهما منطقة ناكادوري.

تحدّها من الشمال محافظتا مياغي وياماغاتا، ومن الجنوب غونما وتوتشيغي وإيباراكي. جبل Hiuchigatake هو أعلى قمة في المحافظة بارتفاع 2356 مترًا ويمتد على طول الحدود مع غونما وتوتشيغي ونيغاتا. لكن الأكثر شهرة هو جبل بانداي الذي يبلغ ارتفاعه 1816 مترًا ويقع في شمال بحيرة إيناواشيرو في وسط المحافظة.



جبل بانداي في الشتاء، وصورته منعكسة على بحيرة إيناواشيرو. (بكستا)

تتمتع محافظة فوكوشيما باقتصاد حديث تمامًا، حيث تتصدر المواد الكيميائية ومعدات تكنولوجيا المعلومات وآلات النقل قائمة الصناعات التحويلية. كما أن السهول الواسعة في المحافظة وموارد الغابات الغنية جعلت منها مركزًا رئيسياً لإنتاج محاصيل مثل الخوخ، حيث تحتل المرتبة الثانية على مستوى اليابان في إنتاجه، كما تحتل المرتبة السادسة في إنتاج الأرز.

لقد كان زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس/ آذار 2011 بمثابة ضربة ثلاثية لمحافظة فوكوشيما، حيث عانت من أضرار الزلزال الذي أعقبه تسونامي هائل ثم حادثة انصهار قلب المفاعل النووي في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية على الساحل الشمالي للمحافظة. ولا تزال أجزاء من عدد من البلديات القريبة من المحطة مغلقة ومحظور السكن فيها إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف من التسربات الإشعاعية، ومن المتوقع أن يستمر لعقود العمل على تفكيك المفاعلات التالفة ومباني الاحتواء والتخلص منها بأمان.



محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية. (© بيكستا)

كما تلقت الصناعات السمكية في فوكوشيما ضربة قوية، إذ تسببت المخاوف الوطنية والدولية بشأن تسرب الإشعاع إلى مياه البحر في تجنب المستهلكين للمأكولات البحرية التي تنتجها فوكوشيما رغم إجراء كل فحوصات السلامة بشكل صارم، وظل إنتاج صناعة صيد الأسماك في المحافظة أقل من نصف ما كان عليه في عام 2010 قبل وقوع الكارثة.

لا تزال السياحة مجالًا تعتمد عليه فوكوشيما من أجل النمو، فالناس يأتون من كل مكان لزيارة مناطق التزلج المحيطة بجبل بانداي، والينابيع الساخنة على طول الساحل وفي المناطق الجبلية، بالإضافة إلى قلعة تسوروغاجو وغيرها من المعالم التاريخية في مدينة أيزوواكاماتسو الغربية، فضلاً عن الاستمتاع بمنتجع Spa Resort Hawaiians، وهو عبارة عن مجموعة فنادق مصممة على طراز جزر المحيط الهادئ في مدينة إيواكي. جدير بالذكر أيضاً أن فوكوشيما تقع على بعد ساعتين فقط إلى الشمال من طوكيو عبر خط قطارات شينكانسن، وتستضيف مجموعة من المهرجانات السنوية مثل Sōma Nomaoi، وهو حدث لركوب الخيل يعود تاريخه إلى ألف عام.



قلعة تسوروغاجو في مدينة أيزوواكاماتسو وسط إطار طبيعي من زهور الساكورا. (© بيكستا)

تستخدم المحافظة الآن تميمة تسمى كيبيتان، المستوحاة من طائر كيبيتاكي (نرجس صائد الذباب)، لترمز إلى التعافي من كارثة زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس/ آذار 2011.



كيبيتان. (© محافظة فوكوشيما)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

نوغوتشي هيديو (1876-1928): اختصاصي في علم الجراثيم. على الرغم من تعرض إحدى يديه للحرق في حادث عندما كان طفلًا صغيرًا، إلا أنه ثابر حتى أصبح باحثًا طبيًا مشهورًا، عمل في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وساعد في تحديد أسباب عدة أمراض مثل الزهري والحمى الصفراء. أصيب بالمرض في غانا خلال رحلة بحثية، لكنه ظل شخصية بطولية حتى يومنا هذا، وتم وضع صورته على الأوراق النقدية فئة 1000 ين.

تسوبورايا إيجي (1901-70): صانع أفلام كان معروفًا باسم ”الأب الروحي لـ توكوساتسو وهي المؤثرات الخاصة المستخدمة في الأفلام، هو مبتكر امتيازات أفلام غودزيلا وألترامان، وعمل على حوالي 250 فيلمًا خلال مسيرته الطويلة والمؤثرة.

نيشيدا توشيوكي (1947–): ممثل اشتهر في اليابان لقيامه ببطولة سلسلة أفلام Tsuribaka nisshi التي تدور حول صيد الأسماك، وقد فاز بجائزتين من جوائز أكاديمية اليابان عن فئة أفضل ممثل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: تاكيزاكورا، شجرة عمرها 1000 عام في مدينة ميهارو بمحافظة فوكوشيما. © بيكستا)